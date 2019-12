11. Bezirk: Führung durch Kanal-Ausstellung am 20.12.

Wien (OTS/RK) - Bildmaterial, Planunterlagen, Modelle und sonstige Exponate präsentiert das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) im Rahmen der Sonder-Ausstellung „Vom Schiffskanal zum ´City Airport Train´“. Diese Schau dokumentiert die Geschichte von Kanälen und Eisenbahnen im Raum Wien. Bei den Kanalanlagen wird vor allem der „Wiener Neustädter Kanal“ eingehend behandelt und im Bereich Schienenverkehr wird über die „Aspangbahn“ umfassend informiert. Am Freitag, 20. Dezember, bitten die ehrenamtlichen Bezirkshistorikerinnen und Bezirkshistoriker zu einer „Spezial-Führung“ durch die Ausstellung. Der Rundgang mit dem Kurator der Schau, Johannes Hradecky, beginnt um 17.00 Uhr. Der Zutritt in das Bezirksmuseum Simmering und die Teilnahme an der Führung sind gratis. Auskunft: Telefon 4000/11 127.

Die Sonder-Ausstellung läuft vorerst bis „Frühjahr 2020“. Alle Jahre wieder legt das ehrenamtlich werkende Museumsteam während der Weihnachts- und Neujahrstage eine Pause ein. Die Räume sind im Zeitraum von Sonntag, 22. Dezember, bis Sonntag, 12. Jänner, geschlossen. Fragen über das Museum (reguläre Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Sonder-Ausstellungen, künftige Aktivitäten, etc.) beantwortet die ehrenamtlich eingesetzte Leiterin, Petra Leban, gerne per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

