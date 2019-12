Vorweihnachtszeit in den Wiener Kindergärten

Wien (OTS) - Während für so manchen Erwachsenen die vorweihnachtliche Zeit von Stress und Hektik geprägt ist, setzen die städtischen Kindergärten in Wien auf Besinnlichkeit. Die Kinder im Kindergarten am Bildungscampus Seestadt Aspern nutzen viele unterschiedliche Materialen, um Weihnachtsdekoration herzustellen. So werden aus Kartons und Schnüren kleine Weihnachtsbäume gebastelt, aber auch Flügel für Weihnachtsengerl entworfen.

„Teilen, Freude und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt bei den Vorbereitungen zum Weihnachtsfest in den Wiener Kindergärten“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Gerade die Adventzeit hat im Kindergarten einen hohen Stellenwert. Gemeinsam werden die Vorbereitungen für diese besondere, ruhige und besinnliche Zeit getroffen, wodurch die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit der Familie besonders steigt“, unterstreicht auch Daniela Cochlar, Abteilungsleiterin der Stadt Wien-Kindergärten.

