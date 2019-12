„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ mit Sonja Weissensteiner und erstmals DJ Ötzi

Die musikalische Weihnachtssendung am 23. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Inmitten der einzigartigen Bergwelt des Salzburger Landes ist der Ort Flachau bereits zum sechsten Mal Kulisse der ORF-Weihnachtsproduktion „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“. Während im vergangenen Jahr die Sendung ganz im Zeichen des 200. Geburtstages des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt, „Stille Nacht, heilige Nacht“, stand, wird heuer am Montag, dem 23. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Weihnachten in Europa“ zum zentralen Thema. An der Seite von Sonja Weissensteiner führt erstmalig DJ Ötzi durch die Sendung.

Nationale und internationale Künstler aus Schlager, Volksmusik, volkstümlicher Musik und Klassik präsentieren in der Sendung Melodien rund um die Themen Weihnachten, Frieden und Liebe – darunter auch Klassiker wie „Leise rieselt der Schnee“, „Aba heidschi bumbeidschi“, „O du fröhliche“, „Feliz Navidad“ und selbstverständlich „Stille Nacht, heilige Nacht“. Mit dabei sind: Albert Hammond, Maite Kelly, Johnny Logan, Andrea Berg, Paul Young, die Kastelruther Spatzen, Semino Rossi, Fantasy, Die Edlseer, Nockis, Die Mayerin, Natalia Ushakova, Uwe Schmidt, Betty O, der Tölzer Knabenchor und die Schwammerl-Musi Engelhard. Außerdem begrüßen die beiden Moderatoren unter anderem Rosi Mittermaier und Christian Neureuther als Gesprächspartner im Flachauer Gutshof. In Zuspielungen präsentiert Michael Schottenberg Weihnachtsbräuche und -kulinarik aus ganz Europa – wie etwa den Plumpudding aus Großbritannien, den „Bûche de Noël“ aus Frankreich, Sinterklaas aus den Niederlanden oder den Sternenmann aus Polen.

„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ wird rund um Weihnachten auch von BR, hr, SWR, WDR und rbb ausgestrahlt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at