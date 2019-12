Körper-Kultur: Für den ORF-„Sport Jahresrückblick 2019“ lassen Künstler/innen das Sportjahr Revue passieren

Am 22. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der ORF-„Sport Jahresrückblick“ von Martin Unger findet immer wieder Zugänge, die man auf den ersten Blick nicht vermuten würde – so auch heuer, am Sonntag, dem 22. Dezember 2019, um 18.00 Uhr in ORF 1. Nach den Eltern der Sportlerinnen und Sportler im Vorjahr werden diesmal die Höhepunkte des Sportjahres 2019 aus der Sicht von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt.

Ist Österreich eine Sportnation? Oder doch eine Kulturnation? Gab es doch heuer im Klagenfurter Stadion statt Europa-League-Matches Bäume eines Kunstprojekts zu bewundern. Statt auf Gegensätzen zu verharren, sucht der ORF-Sport Gemeinsamkeiten, denn viele Künstlerinnen und Künstler begeistern sich sehr für Spitzensport. Die Höhepunkte des Sportjahres, von der Ski- über die Leichtathletik-WM bis zur geglückten Fußball-Qualifikation des Nationalteams, werden daher von Opernsänger Günther Groissböck, Maler Gottfried Helnwein, Entertainer Viktor Gernot, Schauspielerin Kristina Sprenger und Kabarettist Alfred Dorfer beleuchtet. Ein Abend im Zeichen der Körper-Kultur.

