PALLAS CAPITAL übernimmt Anteile an HELIDA Immobilien

Wien (OTS) - HELIDA Immobilien ist ein junges und aufstrebendes Immobilienunternehmen mit Sitz in Wien. Seit der Gründung investiert das Unternehmen unter der Leitung von Linda Pfeiffer in Zinshäuser und Wohnungen. Mit dem strategischen Einstieg von PALLAS CAPITAL soll der eingeschlagene Wachstumskurs fortgesetzt und das bestehende Netzwerk erweitert werden.



Die Stärke von HELIDA Immobilien liegt vor allem in der schnellen und kompetenten Abwicklung. Aufgrund der Kapitalstärke können Projekte rasch angekauft und umgesetzt werden. Die Geschäftsführerin Linda Pfeiffer hat bereits in jungen Jahren erfolgreich in Wohn- und Gewerbeimmobilien investiert und dadurch ein Gespür für lukrative Transaktionen entwickelt.



Gemeinsames Ziel ist es, mit der Unterstützung von Florian Koschat und Helmut Kogler von PALLAS CAPITAL und David Liebig von LONEPIKE, ein etablierter Player in der nationalen Immobilienbranche zu werden.



