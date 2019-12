Kandidaten gesucht: SPORT 2000 bringt ambitionierten Trailrunner zum Bergmarathon

SPORT 2000 sucht zum zweiten Mal ambitionierte Freizeitsportler, die sich der Run2yourLimits Challenge stellen.

Wien (OTS) - Der Gewinner oder die Gewinnerin freut sich über einen Startplatz beim begehrten Traunsee Bergmarathon und ein umfangreiches Trainingspaket – inklusive Leistungstest, Trainingsplan, laufender Betreuung und kompletter Trailrunningausrüstung.



Bewerbungsstart am 12. Dezember

Anhand eines Bewerbungsformulars inkl. Motivations-Video können sich interessierte Sportlerinnen und Sportler bereits seit 12. Dezember 2020 auf www.run2yourlimits.sport2000.at bewerben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis 3. Jänner 2020. SPORT 2000 lädt in Folge ausgewählte KandidatInnen zum internen Casting am 10. Jänner ein und legt die Finalisten fest. Die Community entscheidet dann in der zweiwöchigen Votingphase über den Gewinner.

