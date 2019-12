7. Bezirk: „Wintertainment“ im Theater am Spittelberg

Wien (OTS/RK) - Das „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) ist seit Anfang Dezember der Schauplatz des unterhaltsamen weihnachtlichen Festivals „Wintertainment“. Ein Überblick über die letzten Shows in der Winter-Saison 2019: Heute, Donnerstag, und am Freitag, 20. Dezember, beginnt jeweils um 19.30 Uhr ein Konzert der Opern-Band „The Cast“ (Programm: „Weihnachtssterne in der Oper“). Kartenpreis: 25 Euro. Am Samstag, 21. Dezember, sowie am Sonntag, 22. Dezember, erheitert jeweils ab 19.30 Uhr das Duo „Kernölamazonen“ mit dem Programm „Kugel und Keks“ das Publikum. Der Eintritt zu der amüsanten „Winter-Kabarett-Show“ kostet 25 Euro. Die Prinzipalin des „Theaters am Spittelberg“, Nuschin Vossoughi, erstellte das „Wintertainment“-Konzept und fungiert als Festival-Leiterin. Information und Reservierung: Telefon 526 13 85 und E-Mail tickets@theateramspittelberg.at.

Spaßiges Kinder-Programm mit Herbert & Mimi (22.12.)

Eine kunterbunte „Weihnachtsabenteuer“-Show für Kinder (ab 3 Jahre) gelangt am Sonntag, 22. Dezember, um 11.00 Uhr und um 14.00 Uhr im „Theater am Spittelberg“ zur Aufführung. Das Duo „Herbert & Mimi“ sorgt mit dem Programm „Die Engelphoniker“ für Frohsinn und will fortgekommene Noten für das „Engelsorchester“ wieder auftreiben. Eintrittskarten: 10 Euro. Mehr Informationen über „Wintertainment“-Veranstaltungen für Groß und Klein per E-Mail: office@theateramspittelberg.at.

