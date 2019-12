Umfrage zu Weihnachten: Friede, Freude, Geld ausgeben

Streit wegen der Ausgaben zu Weihnachten gibt es bei den Österreichern eher selten - obwohl meist ungeplant Geld ausgegeben wird, sagt die Umfrage der ING (www.ing.at).

Wien (OTS) - Friede herrscht in Österreichs Haushalten zu Weihnachten, wenn es ums Geld geht – darauf lässt zumindest das aktuelle Ergebnis der ING International Survey schließen.

74% der repräsentativ befragten Österreicher gaben an, niemals wegen der Weihnachtsausgaben zu streiten.

20% haben manchmal Unstimmigkeiten, 4% häufig und 1 % immer.

Am friedlichsten scheinen die Tiroler zu sein. 79% gaben an, niemals zu streiten, gefolgt von den Burgenländern und Oberösterreichern mit 78%. Am Ende der Skala finden sich die Kärntner mit 71%.

Alle Jahre wieder … ohne Weihnachtsbudget

59% der Österreicher gaben an, kein Weihnachtsbudget zu haben. Davon kaufen 24% nach Lust und Laune und 35% bemühen sich zumindest, die Ausgaben so gut es geht einzugrenzen.

32% haben sich einen Finanzplan zurechtgelegt, davon 21% einen detaillierten und 11% haben einen Höchstbetrag definiert.

9% feiern keine Weihnachten.

Nach Bundesländern betrachtet, gibt es zum Teil große Unterschiede. Während es die Tiroler genau nehmen, denn hier verfügen ganze 43% über ein Budget, agieren die Vorarlberger deutlich legerer: nur 29% planen ihre Ausgaben für Weihnachten.

Über die Umfrage

Die Umfrage erfolgte im Rahmen der ING International Survey – einer Studienserie, die im Auftrag der ING Group regelmäßig verschiedene Aspekte rund um die Themen „Sparen, persönliche Finanzen, Digitalisierung/Banking und Wohnen“ beleuchtet. Für die aktuelle Umfrage wurden vom Institut Ipsos online 1.000 Personen in Österreich befragt.

