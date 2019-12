Schülerinnen- und Schülerparlament tagte im NÖ Landtag

LR Teschl-Hofmeister: „Strukturierter Rahmen für mehr Mitbestimmung und Möglichkeit zur Meinungsäußerung“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesschülervertretung Niederösterreich tagte gestern, Mittwoch, im Rahmen des Schülerparlaments im Niederösterreichischen Landtag. Unter dem Vorsitz von BMHS-Landesschulsprecher Benjamin Koiser mit dem Beisitz von Agnes Putz und Anton Plapper konnte das erste Schülerinnen- und Schülerparlament des Schuljahres 2019/20 mit rund 100 Jugendlichen aus Niederösterreich abgehalten werden. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war vor Ort und zeigte sich begeistert:

„Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen schon in so jungen Jahren über Themen wie ‚Mehr Bewegung im Schulalltag‘ oder ‚Digitales Lernen‘ diskutieren. Das Schülerinnen- und Schülerparlament bietet einen strukturierten Rahmen in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich gute Ergebnisse und Vorschläge erarbeiten.“

„In Niederösterreich ist uns der regelmäßige Dialog mit den Schülerinnen und Schülern ein wichtiges Anliegen. Unsere Lernenden sollen ein Recht haben die Bildungslandschaft unseres Landes mitzugestalten und mit Formaten wie dem Schülerinnen- und Schülerparlament gelingt es, ihre Bedürfnisse und Anliegen geordnet zu erfassen und zu sammeln“, so Teschl-Hofmeister. Die Bildungs-Landesrätin betont, dass das Schülerinnen- und Schülerparlament den Lernenden die Möglichkeit zu mehr Mitbestimmung und öffentlicher Meinungsäußerung gibt und zudem zum besseren Demokratieverständnis beiträgt.

Insgesamt befassten sich die Schülervertreterinnen und Schülervertreter des ersten Schülerinnen- und Schülerparlament des Schuljahres 2019/20 mit 14 Anträgen. Die Anträge umfassten beispielsweise die Forderung nach einem gesunden Schulbuffet zu vernünftigen Preisen sowie die gesetzliche Verankerung von Bildungsworkshops über Umweltschutz und Nachhaltigkeit an den Schulen oder Fortbildungen für Lehrpersonen im Bereich Digitalisierung.

