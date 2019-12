Biene Österreich fordert von Regierung Forcierung der Bienenforschung

Klimawandel bedroht Schlüsselfiguren unseres Ökosystems – Österreich hat Nachholbedarf

Wien (OTS) - Wien, 18. Dezember 2019 – Bienen nehmen eine unverzichtbare Rolle in unserem Ökosystem ein: Als Bestäuber von Kultur- und Wildpflanzen sichern sie nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch unsere Nahrungsgrundlage.

Doch der Klimawandel bedroht auch die Honig- und Wildbienen. Er verändert ihre Lebensräume, die Kulturlandschaft, die Wälder. Krankheiten und Parasiten (wie beispielsweise die Varroa-Milbe, Bienenviren oder der nach Europa eingeschleppte Beutenkäfer) stellen die Bienen sowie den Imkerei-Sektor vor enorme Herausforderungen. Auch die Intensivierung der Landwirtschaft und die Versiegelung von Flächen schränken die Lebens- und Nahrungsräume weiter ein.

Forschung im Dornröschen-Schlaf

Um diesen Problemen begegnen zu können, braucht es die Wissenschaft: In Österreich gibt es seit Jahren keine eigene Forschungseinrichtung für Bienen und auch keinen fixen Forschungsetat mehr. Forschungsaktivitäten sind auf verschiedene Institutionen (wie etwa die AGES oder die Universität Graz) verteilt. Das führt dazu, dass sich die Forschung lediglich auf punktuelle Projekte beschränkt.

Biene Österreich, der Dachverband der heimischen Bienenzuchtverbände, ruft daher die künftige Regierung dazu auf, die Bienenforschung in Österreich verstärkt zu unterstützen. „Unabhängige Forschung ist nur möglich, wenn es eine ausreichend dotierte und planbare Finanzierungsbasis gibt. Österreich hat hier Nachholbedarf“, sagt Christian Boigenzahn, Geschäftsführer der Biene Österreich. „Wir fordern aber nicht nur Unterstützung von der österreichischen Regierung, sondern wollen uns 2020 gemeinsam mit der heimischen Wirtschaft selbst verstärkt in diesem Bereich engagieren: Biene Österreich will eine unabhängige österreichische Stiftung ins Leben rufen, die sowohl von öffentlichen Mitteln als auch von privaten Geldern getragen wird. Hier ist die künftige Regierung ebenso gefordert wie die heimische Wirtschaft.“ Nur durch eine relevante Forschungsfinanzierung können die Bienen auch in Zukunft ihre für die Gesellschaft unverzichtbare Rolle im Ökosystem spielen.

Über Biene Österreich

Biene Österreich ist der Dachverband der österreichischen Bienenzuchtverbände. Neben der Interessensvertretung ist die Förderung der Bienenwirtschaft und der Imkerei die Hauptaufgabe von Biene Österreich. Mitglieder sind der Österreichische Erwerbsimkerbund und der Österreichische Imkerbund. Der Vorsitz im Vorstand wechselt jährlich zwischen den beiden Obmännern der genannten Mitgliedsverbände.

