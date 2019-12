FPÖ – Hafenecker: ORF-Wrabetz bereitet sich bereits verbal auf SPÖ-Vorsitz vor

Wieder eine parteipolitische Entgleisung des ORF-Generals Wrabetz

Wien (OTS) - Als eine „Entgleisung sonderlicher Art“ bezeichnete heute der freiheitliche Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker die Twitter-Bemerkung des ORF-Generals Wrabetz, dass Gedanken über die Abschaffung der GIS-Gebühren etwas mit der Ibiza-Affäre zu tun hätten. „Genau das ist der Grund, warum viele Österreicher es satthaben, für etwas zahlen zu müssen, was ihnen zutiefst zuwider ist. Diese Art an Meinungsäußerung passt in die linke Doktrin der SPÖ besser als in einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Bildungsauftrag und dürfte bereits als Vorbereitung als Nachfolger Rendi-Wagners dienen“, so Hafenecker.





