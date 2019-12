NEOS zu Sicherheitsbericht: Sinkende Kriminalität erfreulich - Steigende Haftzahlen bedenklich und erfordern Reformen

Johannes Margreiter: „Hohe Haftzahlen in Österreich bedenklich. Mehr Geld für Resozialisierungsmaßnahmen dringend notwendig. Reform des Maßnahmenvollzugs muss endlich in die Gänge kommen.“

Wien (OTS) - Grundsätzlich erfreut zeigen sich NEOS zum heute veröffentlichten Sicherheitsbericht 2018 der in den meisten Bereichen sinkende Kriminalitätszahlen ausweist. Mit Besorgnis reagiert NEOS-Justizsprecher Johannes Margreiter jedoch auf die ausgewiesenen Haftzahlen im Straf- und Maßnahmenvollzug. Bedenklich ist die steigende Zahl von Inhaftierten in Österreich. 2018 überschritt diese erstmals die 9.000 Personen-Marke: „Gerade im Straf- und Maßnahmenvollzug gibt es enorme Baustellen die mit fehlenden Budgetmitteln zusammenhängen. Bei steigenden Haftzahlen und stagnierendem Budget ist die Resozialisierung der Insassen sowie die Sicherheit aller Beteiligten in den überfüllten Justizanstalten nicht mehr gewährleistet.“ Margreiter fordert, dass endlich Bewegung in die jahrelang verschleppte Reform des Maßnahmenvollzugs kommt und mahnt, dass es dafür entsprechende Mittel für die Justiz im nächsten Budget geben muss.

„Bei der Gefängnispopulation muss es zu einer Trendumkehr kommen, während in Österreich derzeit 103 Inhaftierte (Tendenz steigend) auf 100.000 Bewohner_innen kommen, sind es in Deutschland lediglich 77,“ gibt Margreiter zu bedenken. „Harte Strafen alleine können soziale Probleme in unserer Gesellschaft nicht lösen. Wir müssen daher mehr Resozialisierungsmaßnahmen investieren. Nur diese ermöglichen eine effektive Wiedereingliederung von Straftäter_innen in die Gesellschaft.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu