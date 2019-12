Apotheken: allzeit bereit auch an Feiertagen

Die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln kennt keine Pause

Wien (OTS) - Auch an den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen stehen Apothekerinnen und Apotheker rund um die Uhr zur Verfügung. Bereitschaftsdienste sind eine bei den Menschen hoch geschätzte Versorgungsleistung in Notfällen und ein unverzichtbarer Beitrag in der umfassenden Gesundheitsversorgung. Apothekerinnen und Apotheker stellen sicher, dass akut benötigte Medikamente auch nachts und während der Feiertage erhältlich sind. Sie verrichten jährlich insgesamt 105.000 Nachtdienste, jede Nacht haben in Österreich rund 265 Apotheken Bereitschaftsdienst.

Hochbetrieb bei dienstbereiten Apotheken

Akute Gesundheitsprobleme treten besonders in den kalten Wintermonaten verstärkt auf – sehr oft auch mitten in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen. Die Bereitschaftsdienste der Apotheken sind daher gerade zu Weihnachten und in den beiden Wochen danach besonders gefragt. Sowohl am Dienstag, 24.12., als auch am Dienstag, 31.12., sind alle Apotheken in Österreich mindestens bis 12 Uhr mittags geöffnet.



„Jede Apotheke in Österreich hat durchschnittlich 50 Stunden pro Woche geöffnet. Notfälle halten sich jedoch nicht an reguläre Öffnungszeiten. Mit den 265 Apotheken, die jede Nacht bzw. an Sonn- und Feiertagen Bereitschaftsdienste versehen, stellen wir sicher, dass alle Patientinnen und Patienten mit kleinen oder größeren Sorgen rund um die Uhr von uns Apothekerinnen und Apothekern das bekommen, was sie benötigen – Arzneimittel inklusive Beratung“, so Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer.

Erfolgreiche Suche nach geöffneter Apotheke

Welche Apotheke aktuell Dienst versieht, erfährt man telefonisch unter 1455, jeden Tag, 24 Stunden lang, aus ganz Österreich zum Ortstarif. Smartphone-Besitzer können sich die nächste dienstbereite Apotheke inklusive Wegbeschreibung und sämtlicher Medikamenteninformationen über die kostenlose „Apo-App Apotheken und Medikamente“ der Österreichischen Apothekerkammer anzeigen lassen: https://www.apoapp.co.at/

Die Bereitschaftsdienste der Apotheken finden Sie auch auf der Website der Österreichischen Apothekerkammer: https://www.apothekerkammer.at/internet/oeak/Apotheken.nsf/webApothekensuche?Readform

Apotheken auf einen Blick

In Österreich spielen die öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnahversorger. Ob Stadt oder Land: Die österreichischen Apotheken liefern Qualität auf höchstem Niveau. Insgesamt beraten rund 6.000 akademisch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker in 1.400 Apotheken die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Die Beratungskompetenz ist eine der zentralen Leistungen der Apotheker. Zusätzlich erbringen über 350 Apothekerinnen und Apotheker wertvolle Versorgungs- und Beratungsleistungen für die Patienten in den österreichischen Krankenanstalten.

