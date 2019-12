Bundesjugendvertretung: Ambitionierte Klimastrategie dringend erforderlich!

Am Freitag jähren sich die Klimastreiks. Junge Menschen fordern große Schritte!

Wien (OTS) - Zum einjährigen Jubiläum der Klimastreiks kommenden Freitag macht die Bundesjugendvertretung (BJV) darauf aufmerksam, dass es endlich ein deutliches Umdenken in der Klimapolitik braucht. „Seit einem Jahr gehen weltweit junge Menschen auf die Straße, um darauf aufmerksam zu machen, dass es ihnen reicht, wie mit ihrer Zukunft umgegangen wird. Wir brauchen jetzt endlich ambitionierte politische Maßnahmen und ein Umdenken in der Klimapolitik“, so BJV-Vorsitzende Isabella Steger.

Die Vorsitzende kritisiert, dass aktuelle Vereinbarungen aus der UN-Klimakonferenz und dem Nationalen Energie- und Klimaplan viele Dinge auf die lange Bank schieben oder nur unverbindliche Maßnahmen aufzeigen: „Die Zeit des Vertröstens muss endlich vorbei sein. Politische EntscheidungsträgerInnen dürfen nicht länger mit der Zukunft junger Menschen spielen!“

Die BJV begrüßt, dass noch Nachbesserungen vorgenommen wurden, zeigt sich aber enttäuscht, dass die vorgesehene CO2-Reduktion von 30 Prozent im Nationalen Klimaplan nicht erreicht wird. „36 Prozent ist das Minimalziel. Hier darf es kein Abweichen nach unten geben“, so Steger. Außerdem macht die Vorsitzende darauf aufmerksam, dass die Versäumnisse hohe Folgekosten mit sich bringen werden, beispielsweise durch Zertifikatskäufe. „Regierungen dürfen sich nicht länger auf Kosten der jungen Generation freikaufen.“



Die BJV fordert die künftige Regierung dringend auf, endlich die Tragweite der Klimakrise anzuerkennen und einen Richtungswechsel einzuleiten: „Lösungen zur Bewältigung der Klimakrise müssen sich im Regierungsprogramm wiederfinden. Diese Schritte müssen über die nächste Legislaturperiode hinausgehen, ansonsten wäre das ein Verrat an der jungen Generation“, so Steger abschließend.

