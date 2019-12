Moderne Methoden in der Schweiß- und Prüftechnik: Wohin geht die Reise?

TÜV AUSTRIA Tag der Werkstoff- und Schweißtechnik - Am 30. Jänner beleuchten die Experten innovative Themen im klassischen Umfeld und werfen einen Blick in die digitale Zukunft.

Wien (OTS) - Die weltweite Produktion von unbemannten Luftfahrzeugen, kurz Drohnen, nimmt stetig zu und die Bandbreite ihrer Einsatzgebiete wächst. Wie können Drohnen zu einer Verbesserung in der visuellen Kontrolle von Schweißnähten beitragen? Das klärt der eintägige Expertentag, der von der TÜV AUSTRIA Akademie erstmals veranstaltet wird. Wie das neue Verfahren konkret abläuft, zeigt die Live-Vorführung eines Drohnendienstleisters. Wie kann die produzierende Industrie von digitalen Lösungen (Beispiel 3D-Druckverfahren) in der Schweißtechnik profitieren? Und wie können Schweißfehler am besten erkannt und bewertet werden? Auch diese Themen stehen auf der vielseitigen Agenda. Eine Podiumsdiskussion über Verantwortung und Haftung für Schweißaufsichtspersonen mit Experten aus Technik und Wirtschaft lädt zum aktiven Meinungsaustausch ein.

