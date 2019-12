NEOS Wien/Wiederkehr: Allianz von Rot, Grün, Blau und Schwarz gegen transparente Parteikassen

Christoph Wiederkehr: „Was haben die Parteien bei ihren Finanzen zu verbergen?“

Wien (OTS) - „Wenn der Rechnungshof die Parteifinanzen prüfen dürfte, hätte es keinen Strache-Spesenskandal geben können!“ stellt NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr fest. „Alle Parteien beziehen in Wien großzügige Förderungen aus Steuergeld – außer uns NEOS will sich aber keiner in die Karten schauen lassen. Da stellt sich die Frage, was die anderen Parteien zu verbergen haben? Wer sich gegen die Kontrolle, wer sich gegen Transparenz stellt, der macht sich mitschuldig an Korruptionsfällen und Spesenrittertum!“

Der NEOS Antrag auf Prüfkompetenz der Parteifinanzen durch den Stadtrechnungshof wurde von SPÖ, Grünen, ÖVP und FPÖ abgelehnt.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu