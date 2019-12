Yilmaz – Internationaler Tag der Migranten: „Holt die Kinder raus“

SPÖ-Integrationssprecherin fordert EU-weite Verteilung von Kindern

Wien (OTS/SK) - Vor einem Monat ist SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz mit einem Hilfstransport nach Bosnien in das Flüchtlingslager Vučjak aufgebrochen. Die Zustände ganz besonders für die Kinder im Lager waren unmenschlich und katastrophal. Das Lager ist bereits Geschichte. „Vučjak war schrecklich und wurde zu Recht als Schande Europas bezeichnet, bedauerlicherweise sind auch innerhalb der Europäischen Union viele Flüchtlingslager beispielsweise auf den griechischen Inseln in einem ähnlichen Zustand. Hunderte Kinder leiden an Kälte und Hunger. Sie leiden statt zu leben. Die Europäische Union muss endlich handeln und die Kinder europaweit verteilen“, so Yilmaz. ****

Anlässlich des Internationalen Tags der Migranten fordert Yilmaz von den EU-Mitgliedstaaten und der neuen EU-Kommission Verantwortung zu übernehmen. „Unbegleitete Minderjährige müssen unter unwürdigen Bedingungen für sich selber sorgen“, so die SPÖ-Abgeordnete, die in diesem Zusammenhang erinnert, dass die Ibiza-Koalition den internationalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration verweigert hat und damit auch keine Verantwortung gezeigt hat. „Österreich muss hier handeln und die Kinder aus diesen schrecklichen Zuständen holen“, so Yilmaz abschließend. (Schluss) ls/rm/mp

