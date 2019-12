„matinee“: „Orte der Kindheit“ mit Bo Skovhus, Dokus über Weihnachtsgebäck, Adventmärkte und Wiens größten Weihnachtschor

Wien (OTS) - Es weihnachtet schon sehr in der „matinee“ am vierten Adventsonntag, dem 22. Dezember 2019, ab 9.05 Uhr in ORF 2. Nach dem Porträt „Orte der Kindheit“ mit Starbariton Bo Skovhus – Solist bei der am Abend gezeigten „Christmas in Vienna 2019“-Gala (um 22.15 Uhr, ORF 2) aus dem Wiener Konzerthaus – stimmen drei Dokumentationen auf das Fest der Feste ein. Die Filme „Torten, Stollen und Pandoro – Weihnachtskuchen in Europa“ (9.35 Uhr), „Vorboten des Christkinds – Adventmärkte in Oberösterreich“ (10.20 Uhr) und „Hunderte Herzen, ein Takt: Wiens größter Weihnachtschor“ (10.45 Uhr) laden das Publikum zu einer vorweihnachtlichen, kultur-kulinarischen Reise ein. Präsentiert wird der ORF-Kulturvormittag von Teresa Vogl.

„Orte der Kindheit – Bo Skovhus“ (9.05 Uhr)

Opernstar Bo Skovhus hat schon längst in Wien eine neue Heimat gefunden. Für die Reihe „Orte der Kindheit“ machte der charismatische Bariton mit Peter Schneeberger eine Reise in seine frühe Vergangenheit. Im Film erzählt er von seinen Hobbys und Träumen in der dänischen Heimat und berichtet, dass er es allein seiner Faulheit und dem Zufall zu verdanken hat, dass er überhaupt Opernsänger geworden ist. Gemeinsam mit dem Filmteam besucht Skovhus seine Eltern, geht u. a. in der kalten Nordsee schwimmen, mit dem Vater auf Jagd und nimmt an einem Familientreffen bei seinem Bruder teil. Regie bei dieser Folge der TV-Produktion führte Ute Gebhardt.

„Torten, Stollen und Pandoro – Weihnachtskuchen in Europa“ (9.35 Uhr)

In ganz Europa werden in der Zeit rund um Weihnachten die unterschiedlichsten Mehlspeisen wie Torten, Kuchen, Biskuitrollen, Sterne und Stollen gebacken – die Zutaten sind je nach Region höchst unterschiedlich. Ob reichhaltiger Weihnachtsstollen mit Trockenfrüchten, würzige Linzer Torte, die auch als „älteste Torte der Welt“ gilt, traditionelle tschechische Kolatschen mit allerlei Füllungen, Karlsbader Oblaten oder italienischer „Pandoro“ – der Duft von frisch Gebackenem lässt Kindheitserinnerungen auferstehen. So mancher freut sich das ganze Jahr über auf die eine oder andere süße Köstlichkeit, der die Dokumentation von Anita Lackenberger filmisch auf die Spur geht.

„Vorboten des Christkinds – Adventmärkte in Oberösterreich“ (10.20 Uhr)

Johanna Dworak präsentiert eine stimmungsvolle Entdeckungsreise zu fünf der schönsten Adventmärkte in Oberösterreich, die nicht nur den Zauber der Vorweihnachtszeit, sondern auch authentische Handwerkstraditionen der einzelnen Regionen zeigt.

Im Mühlviertel gibt es am Adventmarkt im Schloss Weinberg bei Kefermarkt Exponate der Hinterglasmalerei zu entdecken. Der Garstner Adventmarkt, einer der ältesten des Landes, steht ganz im Zeichen des Eisens, sodass die Kamera hier Nagelschmieden und Feitelmachern über die Schulter schaut. Feierliches Ambiente, begleitet vom Lebkuchenduft aus der Kinderbackstube, bietet in Eferding das Schloss Starhemberg. St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen bilden den Wolfgangseer Advent, der mit der begehbaren Salzkammergutkrippe und der Schifffahrt zwischen den einzelnen Adventdörfern ein besonderes Erlebnis darstellt. In Gmunden wiederum hält der Schlösseradvent im Schloss Ort kulinarische wie kulturelle Schmankerl bereit.

„Hunderte Herzen, ein Takt: Wiens größter Weihnachtschor“ (10.45 Uhr)

Musicalstar Drew Sarich und 500 singende und musizierende Menschen – das ist Wiens größter Weihnachtschor. Bereits zum vierten Mal hat das ORF-Landesstudio Wien zum Mitsingen aufgerufen und für „Licht ins Dunkel“ eine CD mit dem Titel „Joyful!“ produziert – ein Medley, das eigentlich aus drei berühmten Weihnachtsliedern besteht. Das Arrangement aus „Away in a Manger“, „Hark! The Herold Angels Sing“ und „Joy to the World“ ist die gesamte Weihnachtszeit im Programm von Radio Wien zu hören. Der Film von Rainer Keplinger, der auch als Chorleiter fungiert, zeigt die Entwicklung dieser besonderen Chorgemeinschaft.

