Film/Fernseh-Abkommen: ORF unterstützt sechs neue Kinofilmprojekte mit rund 1,4 Millionen Euro

Und: Kinohit „Die Wunderübung“ am 30. Dezember als ORF-2-Premiere

Wien (OTS) - Von Verena Altenberger bis Josef Hader, von Nina Proll bis Karl Merkatz, von Barbara Eder bis Michael Glawogger, von Marie Kreutzer bis Harald Sicheritz: Preisgekrönt und topbesetzt präsentiert sich im ORF-TV 2019 auch das rot-weiß-rote Kinofilmangebot. Mehr als 100 im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktionen standen und stehen noch 2019 auf den TV-Programmen des ORF – darunter mehr als 20 Erstspielungen mit Premieren wie „Anna Fucking Molnar“, „Die Migrantigen“ und „Wilde Maus“. Den Abschluss des rot-weiß-roten Kinojahres machen die ORF-Premieren von „The Green Lie“ (Donnerstag, 19. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1) und „Die Wunderübung“ (Montag, 30. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2).

Und auch für Nachschub wird schon wieder gesorgt, hat der ORF 2019 erneut im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens insgesamt acht Millionen Euro in den österreichischen Kinofilm investiert. Aus zahlreichen Einreichungen wurden beim 180. Sitzungstermin der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im November vier Spielfilme, eine Doku und ein Innovationsprojekt ausgewählt. Der ORF hat so für sechs neue österreichische Produktionen einen maßgeblichen Finanzierungsbeitrag in der Gesamthöhe von rund 1,4 Millionen Euro zugesagt. Insgesamt wurden damit 2019 28 Filme unterstützt.

Für gleich zwei Spielfilme steht „Der Boden unter den Füßen“-Shooting-Star Valerie Pachner in einer Hauptrolle vor der Kamera. Sowohl in „Monte Libertà“ als auch in „Sojus“ gibt Pachner eine starke Frau und findet sich damit in zwei Leben wieder, die fast zwei Jahrhunderte auseinander liegen: 1906 flieht die von ihr verkörperte Hanna Leitner aus ihrem bürgerlichen Korsett, und im Jahr 2096 ist sie als taffe Soldatin in einem Science-Fiction-Drama unterwegs. Kurdwin Ayub widmet sich im Drama „Sonne“ den heutigen Problemen junger Frauen in Wien. Der zweite Teil der animierten „Häschenschule“-Reihe entführt das junge Publikum in ein neues Abenteuer mit dem Hasen Max.

Dass Kochen nicht nur eine sinnliche Erfahrung ist, sondern auch knochenharte Arbeit sein kann, wird in der Doku „Wanderjahre“ rund um die frischgebackene österreichische Kochweltmeisterin Agnes Karrasch thematisiert. Johann Hochstöger widmet sich in seinem Dokumentarfilm „Das Schweigen der Alten“ (Innovationsprojekt) einem vergessenen Massenmord knapp vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 180. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

Häschenschule 2 – Der große Eierklau

Spielfilm (Animationsfilm)

Drehbuch: Katja Grübel, Saskia Rehbinder

Regie: Ute von Münchow-Pohl

Produktion: arx anima Animationsstudio

Inhalt: Fortsetzung von „Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“ mit dem jungen Hasen Max

Monte Libertà

Spielfilm (Drama)

Drehbuch: Kornelija Naraks

Regie: Stefan Jäger

Produktion: KGP Kranzelbinder Gabriele Production

Inhalt: In diesem historischen Drama versucht Valerie Pachner, als Hanna Leitner aus ihrem bürgerlichen Korsett auszubrechen und begibt sich in das freigeistige Sanatorium am Monte Verità.

Sojus

Spielfilm (Sience-Fiction-Drama)

Drehbuch: Magdalena Lauritsch, Jessica Lind

Regie: Magdalena Lauritsch

Produktion: Samsara Filmproduktion / Graf Filmproduktion

Inhalt: 2096: Von einer Raumstation aus müssen die Konzernsoldatin Hannah und ihre beiden Kollegen mitansehen, wie die Erde in einer meteorologischen Naturkatastrophe versinkt. Sind sie die letzten Überlebenden?

Sonne

Spielfilm (Drama)

Drehbuch und Regie: Kurdwin Ayub

Produktion: Seidl Film

Inhalt: Die erfolgreiche Nachwuchsregisseurin Kurdwin Ayub erzählt vom Leben ihrer Protagonistinnen Yesim, Bella und Leyla, die über Nacht mit einem YouTube-Video berühmt werden, und gewährt Einblicke in das Chaos, mit dem sich Jugendliche konfrontiert fühlen.

Wanderjahre

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Melanie Liebheit, Gereon Wetzel

Produktion: Horse & Fruits Filmproduktion

Inhalt: „Wanderjahre“ begleitet die frischgebackene österreichische Kochweltmeisterin Agnes Karrasch auf ihre Lehr- und Wanderjahre durch fünf der renommiertesten Restaurants in die Welt der Spitzengastronomie.

Das Projekt der Innovationsförderung im Detail:

Das Schweigen der Alten

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Johann Hochstöger

Produktion: Johann Hochstöger

Inhalt: „Das Schweigen der Alten“ macht sich auf die Suche nach den Hintergründen eines vergessenen Massenmordes des Nationalsozialismus in einer kleinen niederösterreichischen Ortschaft.

