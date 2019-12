Kucher: Neue ÖGK startet mit Pannenserie – SPÖ stellt sich vehement gegen Verschlechterungen für PatientInnen

Wien (OTS/SK) - „Die Kassenfusion stolpert von Beginn an von einer Panne in die nächste. Außer enormen Kosten für Logos, Beraterverträge und Werbung, einem Defizit und drohenden Verschärfungen und Verschlechterungen für die PatientInnen gibt es wenig Positives zu vermelden“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher anlässlich der vielen Negativschlagzeilen rund um die neue Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Die Krankenkassen wurden 2007 von der SPÖ-geführten Regierung mit einer Milliarde Euro Defizit von Schwarz-Blau übernommen, wurden in SPÖ-Regierungsverantwortung saniert und 2017 mit einem Reinvermögen von rund einer Milliarde Euro wiederum an eine schwarz-blaue Regierung übergeben. „Innerhalb von zwei Jahren hat die Ibiza-Koalition ein Defizit von 175 Millionen aufgebaut“, kritisiert Kucher. ****

„Und nachdem der Verfassungsgerichtshof die Übermacht der Unternehmen in der ÖGK nicht als verfassungswidrig sieht, müssen wir weiterhin genau drauf achten, wo die Vertreter der Wirtschaft über die ArbeitnehmerInnen drüberfahren wollen. Versprochen wurde von Kurz eine Patientenmilliarde und gleich gute Leistungen. Bis jetzt gibt es erst wenig davon und es schaut sehr schlecht aus für die PatientInnen im Land. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass es nicht zu Leistungskürzungen oder weiteren Selbstbehalten für die PatientInnen kommt“, betont der SPÖ-Gesundheitssprecher.

Dass in der neuen ÖGK die Wirtschaft jetzt das Sagen hat, hat sich schon in der gestrigen Sitzung des sogenannten Überleitungsausschusses gezeigt: Die ArbeitnehmervertreterInnen wollten den Passus, dass Erkrankte Kontrollore in die Wohnung lassen müssen, aus der Krankenordnung streichen lassen. Die Vertreter der Unternehmen waren dagegen. „Ich spreche mich vehement gegen solche Spitzelmethoden aus, die gehören sofort gestrichen. Es kann nicht sein, dass Kontrollore der Kassen mehr Rechte als die Polizei haben“, sagt Kucher.

Die Unternehmensvertreter wollten auch, dass kranke MitarbeiterInnen angeben müssen, welche Krankheit sie haben und wie lange sie dauern wird. „Hier hat der öffentliche Druck, der in den letzten Tagen von SPÖ, ÖGB und AK aufgebaut wurde, gewirkt. Denn es geht nur PatientInnen und ÄrztInnen etwas an, welche Krankheit man hat. Da wird ein skandalöser Generalverdacht unterstellt. Wir werden ganz genau beobachten, was da noch alles daherkommt und mit aller Vehemenz gegen eine solche grundlegende Aushöhlung des Schutzes und der Rechte von ArbeitnehmerInnen und PatientInnen kämpfen“, so Kucher. (Schluss) bj/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at