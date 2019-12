Sarah Lombardi wird das Wiener Publikum verzaubern

Gastauftritt bei Holiday on Ice SHOWTIME am Samstag, 01. Februar in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Wenige Tage vor Weihnachten machen wir Fans von Holiday on Ice ein Geschenk: Publikumsliebling Sarah Lombardi wird bei Holiday on Ice SHOWTIME am Samstag, 01. Februar um 19 Uhr in der Wiener Stadthalle auftreten! „Ich freue mich extrem auf Wien, weil es eine sehr schöne Stadt ist und die Österreicher so herzlich sind“, schwärmt die deutsche Popsängerin. In der Sat.1-Sendung „Dancing on Ice“ überzeugten Sarah Lombardi und Panagiotis „Joti“ Polizoakis mit ihren emotionalen Auftritten auf dem Eis nicht nur die Jury, sondern auch ein Millionenpublikum. Das Dream-Team kehrt nun zurück auf die Eisbühne und steht bei Holiday on Ice SHOWTIME mit mehreren Performances wieder gemeinsam auf dem Eis. Joti Polizoakis ist mehrfacher deutscher Meister im Eistanz. Er trat für Deutschland sowohl bei Europa- als auch Weltmeisterschaften an sowie im Jahr 2018 bei den Olympischen Spielen an.

Atemberaubende Reise um die Welt

Rund 40 der besten EiskunstläuferInnen, ArtistInnen und MusikerInnen zeigen bei Holiday on Ice SHOWTIME vom 29. Jänner bis 09. Februar 2020 die fantastische Geschichte der berühmtesten Eisshow der Welt. Das Publikum ist dabei, wenn die ersten EiskunstläuferInnen gecastet werden, geht mit auf Welttournee, erlebt große Auftritte und Emotionen und feiert mit Holiday on Ice den internationalen Erfolg. „Unsere große Herausforderung war es, eine neue Ära einzuläuten und eine Show zu kreieren, deren Ideenreichtum absolut außergewöhnlich ist. Wenn es einen Slogan für SHOWTIME geben würde, wäre er: Erwarten Sie das Unerwartete!“, beschreibt Creative Director Kim Gavin die Show der Superlative.

Happy Birthday, Holiday on Ice!

Am 25. Dezember 1943 feierte die erste Show von Holiday on Ice in einem Hotel in Toledo/Ohio (USA) Premiere. 76 Jahre später präsentiert sich Holiday on Ice mit der neuen Produktion SHOWTIME so jung und modern wie nie zuvor. „Eisshows sind Teil der Geschichte der Wiener Stadthalle. Ohne Unterbrechung versetzen sie seit 1958 das Publikum Jahr für Jahr ins Staunen. Auch Anfang 2020 wird es wieder spektakulär, darauf freuen wir uns schon sehr“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Jetzt Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME sichern

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro

Termine

Holiday on Ice SHOWTIME von 29. Jänner bis 09. Februar 2020 in der Wiener Stadthalle, Gastauftritt von Sarah Lombardi am 01. Februar um 19 Uhr.

Download (Texte, Fotos, Trailer): https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com