Sky X erweitert lineares Angebot um drei Sender der Mediengruppe RTL

Ab sofort sind SUPER RTL, RTLplus und NITRO für alle Sky X Abonnenten empfangbar

Wien (OTS) - Sky X, das flexible, monatlich kündbare Streaming-Angebot von Sky, erweitert sein lineares Programmangebot: Neben dem besten Fiction- und Sport-Programm linear und auf Abruf, sehen Sky X Abonnenten seit dem Start des Angebots auch eine ganze Reihe beliebter Free-TV-Sender. TV-Fans können so – je nach Laune – zwischen individuell ausgewählten Inhalten und Live-Programm wechseln.



Zur Liste der Free-TV-Lieblingssender gehören mit SUPER RTL, RTLplus und NITRO ab sofort auch die drei Sender der Mediengruppe RTL. Die neue Freiheit jederzeit und überall sein eigenes Lieblings-TV-Programm zu sehen, bekommt damit bei Sky X eine neue, faszinierende Facette.

Über Super RTL

SUPER RTL ist mit seinen Programmstrecken TOGGO und Toggolino der führende Kindersender in Deutschland und Österreich. Toggolino orientiert sich an den Bedürfnissen und Sehgewohnheiten von Vorschülern und Kleinkindern. Bei TOGGO finden Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren die angesagtesten Serien, spannende Wissensmagazine und aufregende Shows. In der Primetime bietet SUPER RTL Erwachsenen ein abwechslungsreiches Angebot aus dem Bereich True Crime sowie Serien, Spiel- und Animationsfilme.

Über RTLplus

RTLplus bietet einen unterhaltsamen Mix aus beliebten Klassikern und exklusiven Eigenproduktionen. Das Programmangebot steht dabei bewusst ganz im Zeichen der erfolgreichen Sendermarke RTL und ihrer größten Erfolge. Zu den exklusiven Eigenproduktionen, die das Gesicht des Senders prägen, gehört u. a. "Die Stunde danach", der Talk über den Dschungel nach "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder Highlights wie "Die Schlagernacht des Jahres 2019", "Ich find Schlager toll" und "essen & trinken – Für jeden Tag".

Über NITRO

NITRO bietet den Zuschauern einen hochwertigen Programm-Mix aus Sportevents und -Sendungen wie UEFA Europa League oder "100% Bundesliga", US-Spielfilmen und Factual Entertainment. Hinzu kommen starke Serien- und Sitcom-Klassiker. 2018 hat NITRO seinem TV-Programm zum Weihnachtsfest erstmals eine ganz besondere Note verliehen: Einen Tag lang präsentierte sich der Männersender damals im Retrostyle und sendete in Schwarzweiß. Auch in diesem Jahr dürfen die Zuschauer sich wieder auf „Fernsehen wie früher“ freuen – diesmal für die gesamten Weihnachtstage.

Mit dem Streamingdienst Sky X das beste Fernseh-Erlebnis genießen – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction-Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

