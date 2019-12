„Oh, du Fröhliche: Weihnachten bei Barbara“ am 23. Dezember in ORF 2

Die Weihnachtsausgabe der „Barbara Karlich Show“

Wien (OTS) - Es weihnachtet sehr bei der „Barbara Karlich Show“ – Einen Tag vor Weihnachten gibt es für alle viel zu tun: Geschenke wollen besorgt, der Christbaum geschmückt und die Päckchen geschnürt werden. Unter dem Motto „Oh, du Fröhliche: Weihnachten bei Barbara“ lädt Barbara Karlich inmitten des Feiertags-Trubels am Montag, dem 23. Dezember 2019, um 16.00 Uhr in ORF 2 dazu ein, sich für ein Weilchen entspannt zurückzulehnen und eine Stunde mit ihren Gästen zu genießen, die sich alle, wie Schlagerstar Udo Wenders oder Opernsängerin Natalia Ushakova, auf das bevorstehende Fest freuen.

Udo Wenders singt in der Sendung den Song „Morgen ist Weihnacht“ und erzählt, wie er selbst Weihnachten feiert: „Ich verbringe den Heiligen Abend am liebsten im Kreise meiner Familie. Ich erinnere mich dabei auch gerne an meine eigene Kindheit.“ Für ihn ist es besonders schön, alte Traditionen zu pflegen: „Es gehört einfach dazu, dass ‚Stille Nacht‘ gesungen wird.“

