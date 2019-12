Heino, Alexandra Meissnitzer, Franz Kerschbaum und Clemens Arvay zu Gast in „Stöckl.“

Am 19. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schlagerikone Heino, Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer, Astrophysiker Franz Kerschbaum und Biologe Clemens Arvay zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Früher kamen die Menschen und wollten Autogrammkarten, heute wollen sie ein Selfie mit mir machen. Das ist doch sehr angenehm“, sagt Schlagerikone Heino über die ungebrochene Begeisterung für seine Person. In „Stöckl.“ spricht der 81-Jährige über seine bitterarme Kindheit, seinen Aufstieg zu einer der prägenden Figuren der deutschen Musikszene und über seine bevorstehende Klassiktournee.

In die Welt der Klassik ist auch Alexandra Meissnitzer eingetaucht. Sie wird am Heiligen Abend ihre erste ORF-„Bergweihnacht“ (20.15 Uhr) moderieren und hat dafür auch mit Musikgrößen wie Rolando Villazón gesprochen. Wie steht sie selbst zu Traditionen und Brauchtum und wie wird bei ihr zu Hause Weihnachten gefeiert?

Für Franz Kerschbaum hat die Adventzeit diesmal vor allem berufliche Höhepunkte bereitgehalten. Im Dezember startet das Weltraumteleskop CHEOPS, an dem der Astrophysiker und sein Team maßgeblich bei der Entwicklung der Steuerung des Messinstruments beteiligt sind. Das Ziel der Mission: erdähnliche Planeten zu entdecken.

Außerdem zu Gast: Biologe Clemens Arvay. Er ist Vater eines autistischen Sohnes und hat erforscht, inwiefern sich der Wald positiv auf die Entwicklung seines Sohnes auswirkt.

