ANTRITTSPRESSEKONFERENZ des neuen Rektorats der Akademie der bildenden Künste Wien

Wien/Innsbruck/Österreich (OTS) -



PK: Antritt des neuen Rektorats



Ab Oktober 2019 ist an der Akademie der bildenden Künste Wien ein

neues Rektorat im Amt. Zur Antrittspressekonferenz im Rahmen des

RUNDGANGS 2020 stellt sich das Team mit seinen Plänen und konkreten

Vorhaben für die Kunstuniversität vor und informiert über

Neuberufungen und aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die

Generalsanierung am Schillerplatz:



Johan F. Hartle, Rektor

Ingeborg Erhart, Vizerektorin Kunst | Lehre

Celestine Kubelka, Vizerektorin Finanzen | Personal | besondere

Projekte



Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, mit einer kurzen exklusiven

Führung durch die Institutsleitung der Bildenden Kunst vorab einige

Einblicke in den RUNDGANG 2020, der am selben Tag um 17.00h eröffnet

wird, zu erhalten.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 23.1.2020, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Ausweichquartier der Akademie der bildenden Künste Wien

4.Obergeschoss, Foyer Kern BC

Augasse 2-6, 1090 Wien



Url: http://www.akbild.ac.at



Rückfragen & Kontakt:

Claudia Kaiser

Leitung Büro für Öffentlichkeitsarbeit

Tel: (01) 588 16-1300, c.kaiser @ akbild.ac.at