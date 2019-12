„Magische Weihnachten“ – am vierten Advent in ORF 2

Von Glücksfischen und Weihnachtsengeln – Weihnachten an der Donau

Wien (OTS) - Weihnachten an der Donau! „Magische Weihnachten“ macht heuer am vierten Adventsonntag, dem 22. Dezember 2019, um 16.05 Uhr in ORF 2 in Niederösterreich Station: Dort, wo die Glücksfische zu Hause sind und Weihnachtsengel an der Stadtmauer in Groß-Enzersdorf einen Weihnachtsausflug machen, wird richtig Weihnachten gefeiert.

Gefischt wird immer schon an der Donau. Bei diesen „Glücksfischen“ geht es aber um jene, die in den Backstuben hergestellt werden. Zahlreiche Fischereivereine sind in Orth an der Donau und Groß-Enzersdorf etabliert und feiern ihre Weihnachten mit Fischsuppe und anderen Spezialitäten. Weihnachten ist eine Zeit, in der man gerne zusammenkommt und Geschichten austauscht. Der Beruf des Fischers hat hier eine lange Tradition.

Das mächtige Schloss in Orth erinnert an kämpferische Zeiten an der Donau, in denen nicht immer friedvolle Weihnachten gefeiert wurden. Kulinarische Backüberraschungen gibt es im Schiffscafé Struden mit den besten „Weihnachtskrapferln“, wie die Weihnachtskekse im Marchfeld heißen.

Weihnachtliche Festtage an der Donau haben ein besonderes Flair: eine alte Kulturlandschaft mit vielen Erinnerungen an frohe Weihnachts-und Silvesterfeste!

