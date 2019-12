„Eco“ über Gewinner und Verlierer im Versandhandel

Am 19. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Packerl unterm Baum: Gewinner und Verlierer im Versandhandel

Nicht das Christkind bringt die Geschenke, sondern fast 8.000 Paketboten in ganz Österreich. Mit der Beliebtheit des Onlinehandels ist auch diese Branche in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Was sich jedoch nicht erhöht hat, sind die Preise, die Kundinnen und Kunden für den Versand von Paketen bezahlen müssen. Im Gegenteil: Im Kampf um die Kundschaft unterbieten sich die großen Zustellfirmen mit günstigen Angeboten. Den Preis dafür zahlen Auslieferer und jene, die vergeblich auf Pakete warten. Ein Zusteller packt in „Eco“ über die Hintergründe aus. Bericht: Lisa Lind.

Auto als Bremse: Wie die Klimaziele doch noch erreichbar sind

Österreich hinkt bei der Umsetzung seiner Klimaziele deutlich hinterher. Die Gründe sind vielfältig: Der Pkw-Verkehr hat massiv zugenommen und mittlerweile ist jeder dritte Neuwagen ein SUV oder Geländewagen. Beim Lkw-Güterverkehr gelingt der Umstieg auf die Schiene nur selten. Wie aber können sowohl Wirtschaft als auch Private ihren Autoverkehr wirkungsvoll reduzieren? Und was müsste die neue Regierung beim Verkehr dringend ändern? Bericht: Bettina Fink, Emanuel Liedl.

Flackernde Geschäfte: Hochsaison für Kerzen und Teelichter

Sie gehören zur Adventzeit wie Kekse und Punsch – die Kerzen. Über die Hälfte des Jahresumsatzes machen die Kerzenproduzenten im November und Dezember. Kerzen waren einst ein Luxus für Adel und Kirche, heute sind sie ein Lifestyle-Produkt für die Massen. Die meisten Kerzen und Teelichter für den österreichischen Markt kommen aus Polen, Deutschland und Italien. Es gibt aber kleine heimische Wachswerkstätten, die sich um besondere Licht- und Dufterlebnisse bemühen. Bericht: Hans Wu.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at