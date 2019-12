ORF SPORT + mit dem Snowboard-Weltcup in Carezza

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Snowboard-Weltcup in Carezza (PGS) um 12.55 Uhr, Formula E Street Racers um 14.30 Uhr, das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2019/20 (St. Moritz und Val d’Isere) um 18.35 Uhr, das „Biathlontaxi“ mit Martin Fourcade um 19.00 Uhr, das Snowboard FIS World Cup Magazine (Montafon, Cortina und Copper Mountain) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von den Österreichischen Schwimm-Meisterschaften 2019 um 20.15 Uhr, von den FIA WEC 8 Stunden von Bahrain um 20.40 Uhr und vom Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Sprint der Männer um 21.40 Uhr, Sprint der Frauen um 23.00 Uhr).

Einen Parallel-Riesenslalom tragen die Snowboarder am 19. Dezember in Carezza in Italien aus. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Der französische Rekord-Olympiasieger und siebenfache Gesamt-Weltcupsieger im Biathlon, Martin Fourcade, hat ORF-Kommentator Dietmar Wolff im „Biathlontaxi“ ein exklusives Interview gegeben, in dem er über seine Probleme in der vergangenen Saison spricht und er erstmals sein Karriere-Ende ankündigt.

