FPÖ – Hafenecker: GIS-Gebühren sind nicht mehr zeitgemäß

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedarf einer Sanierung

Wien (OTS) - „Nicht nur in Österreich wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der bestehenden Form angezweifelt. Neben anderen Ländern macht sich ein Trend zur Abschaffung von Zwangsgebühren und Reform auch in Großbritannien bemerkbar. Denn dort versuchte die zwangsernährte staatliche BBC gravierend auf die letzte Wahl des britischen Parlaments Einfluss zu nehmen, indem über alle Kanäle verbreitet wurde, dass Boris Johnson mit seiner Konservativen Partei und damit der Brexit keine Chance hätte – Johnson gewann die Wahl souverän mit einer satten Mehrheit“, so der freiheitliche Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker.

„Wenn eben dem Auftrag einer wertfreien Informationsversorgung nicht mehr nachgekommen wird, Parteiwirtschaft und politische Einflussnahme überhandnimmt und aggressiv gegen Parteien Stellung genommen wird, muss man über eine tiefgreifende Reform nachdenken. Der ORF beschäftigt mit Sicherheit großartige Mitarbeiter mit hohem journalistischem Geschick und Kameraleute, welche international keinen Vergleich zu scheuen brauchen. Diesen Menschen muss man ein Umfeld bieten, in dem sie sich ohne politische Zwänge ihrer Arbeit widmen können“, betonte Hafenecker.

„Boris Johnson zeigt mit seinen Plänen, in Großbritannien die Zwangsgebühren abzuschaffen in die richtige Richtung. Immer weniger Menschen konsumieren ihre Informationen aus öffentlich-rechtlichen Quellen. So bedarf es beim ORF auch einer Modernisierung, denn dieser Milliardenkonzern baut auf Strukturen der 60er-Jahre auf. Ein leistungsorientierter ORF mit modernen Kommunikationskanälen und neutraler Berichterstattung ohne parteipolitische Motivation wäre wünschenswert und könnte in die Zukunft führen – dazu wären keine Zwangsgebühren notwendig“, so Hafenecker.

