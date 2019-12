VP-Hungerländer ad Wiener Christkindlmarkt: Schluss mit undurchsichtigen Praktiken bei der Standvergabe

Schilderungen von Betroffenen zeigen Ausmaß der Problematik auf

Wien (OTS) - „Bestätigt“ sieht sich VP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer in ihrer Kritik bezüglich der Standvergabe auf einigen Wiener Christkindlmärkten. „Die Schilderungen von Betroffenen auf diversen Märkten zeigen das Ausmaß der Problematik der intransparenten Standvergabe auf“, so Hungerländer in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung.

Die Vergabe der Stände sei insbesondere beim SP-nahen „Verein zur Förderung des Marktgewerbes“ kritisch zu sehen. Die Auswahlkriterien der Jury seien intransparent und würden die augenscheinlichen SP-Freunderlwirtschaft noch verstärken. „Die vielen Wiener Christkindl- und Adventmärkte sind nicht wegzudenken aus Wien, sie bereichern die Zeit vor Weihnachten und erfreuen die Menschen. Gerade deshalb muss jetzt endlich Schluss sein mit undurchsichtigen Praktiken bei der Standvergabe – insbesondere am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz“, so Hungerländer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien