Wiener Neustadt: Wohnbau beim Traude Dierdorf Stadtheim startet im Jahr 2021

Eichtinger, Schneeberger: Bewohner profitieren vom Generationen-Mix innerhalb der Anlage

St. Pölten (OTS/NLK) - In unmittelbarer Nähe des Traude Dierdorf-Stadtheims in Wiener Neustadt, das am heutigen Standort saniert, erneuert und erweitert wird, entstehen rund 80 Wohnungen für „betreutes Wohnen“ mit Baubeginn Frühjahr 2021 und über 90 geförderte Wohnungen mit Baubeginn 2022. Über dieses Wohnbauprojekt informierten Landesrat Martin Eichtinger, Bürgermeister Klaus Schneeberger und der WETgruppe-Geschäftsführer Christian Rädler am heutigen Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wiener Neustadt.

„Dieses großartige Projekt in Wiener Neustadt beinhaltet geförderte Wohnungen und Wohnungen für ‚betreutes Wohnen‘“, sagte der Landesrat. „Das Modell ‚betreutes Wohnen‘ umfasst ein Notrufsystem für die Sicherheit, eine barrierefreie Ausführung der Gebäude und ein Grundbetreuungspaket, das von Stadt und einer Trägerorganisation organisiert wird. Die Mieterinnen und Mieter werden von dem Generationen-Mix innerhalb des Wohnkomplexes profitieren“, so Eichtinger.

„Hier entsteht ein Generationencluster“, sagte Bürgermeister Schneeberger und erinnerte an Pflegeheim, Wohnheim, Kindergarten, an das „betreute Wohnen“-Projekt am Areal und an die geförderten Wohneinheiten, die für Familien entstehen. „Dieses Projekt bringt Generationen zusammen und lässt somit einen Ort der Begegnung entstehen, wo junge Familien und ältere Menschen in direkter Nachbarschaft wohnen. Die Anlage setzt somit Maßstäbe in der Wohnungs- und Sozialpolitik der Stadt und wird mit dem derzeit schon im Entstehen begriffenen Neubau des Traude Dierdorf-Stadtheims eine tolle Einheit bilden“, so Schneeberger.

Christian Rädler führte aus, dass die WETgruppe jährlich etwa 155 Millionen Euro Umsatz macht und damit zu den größten Bauträgern in Niederösterreich zählt. „In Wiener Neustadt entstehen auf rund 10.000 Quadratmetern mehrere Baukörper, die Baukosten belaufen sich auf rund 24 Millionen Euro“, so Rädler.

Weitere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 0676/812-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at.

