Jahresrückblicke in ORF III am Donnerstag: „Im Brennpunkt: 20aus19: Die Köpfe des Jahres“ und „Die Tafelrunde“

Außerdem: Spielfilm „Ausgerechnet Weihnachten“

Wien (OTS) - Das Jahr neigt sich dem Ende zu – ORF III Kultur und Information wirft gleich zwei Blicke zurück und lässt am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019, das Jahr zunächst aus politisch-gesellschaftlicher, danach aus humoriger Perspektive Revue passieren.

Den Auftakt macht „Im Brennpunkt“ mit der neuen ORF-III-Eigenproduktion „20aus19: Die Köpfe des Jahres (20.15 Uhr), die sich mit den wichtigsten und meistgeklickten Personen aus Politik und Gesellschaft – national wie international – befasst. Diese wurden eigens von der APA statistisch erhoben. Wer hat Österreich im Jahr 2019 besonders bewegt, wer sorgte für Schlagzeilen und wer entscheidet das Ranking klar für sich? Im Mittelpunkt steht gewiss der Ibiza-Skandal, der für das plötzliche Ende der bemerkenswerten Politikkarriere des ehemaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache sorgte. Mit Brigitte Bierlein gelobte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Österreichs erste Bundeskanzlerin an. Und die Grünen schafften, mit dem Rückenwind der allgegenwärtigen Klimadebatte, ein starkes Comeback in den Nationalrat – und gelten als aussichtsreichster Koalitionspartner für Wahlsieger Sebastian Kurz. Aber auch abseits der Politik durfte Österreich in diesem Jahr kräftig mitfiebern – etwa mit Dominic Thiem, der im ganzen Land die Begeisterung für Tennis entfachte, oder mit Österreichs Ausnahme-Skirennläufer Marcel Hirscher, der seine Karriere heuer beendete. Es kommentieren Eva Dichand (Herausgeberin, „Heute“), Angelika Hager (Journalistin, „profil“), Thomas Hofer (Politikberater), Lothar Lockl (Politikstratege), Anneliese Rohrer (Journalistin, „Die Presse“) und Robert Willacker (Politikberater).

Einen Jahresrückblick der anderen Art gibt es anschließend in einer neuen Ausgabe „Die Tafelrunde“ (21.20 Uhr). Gerald Fleischhacker hat das zu Ende gehende Jahr mit den besten Kabarettistinnen und Kabarettisten Monat für Monat kommentiert. Tatsächlich gab es 2019 auch neben Ibiza und den Folgen genügend Gesprächsstoff: Peter Handke ist Literaturnobelpreisträger, die illegalen Teigtascherlfabriken haben ebenso für Aufsehen gesorgt wie die Kinder, die für den Klimawandel auf die Straße gehen. Und dann natürlich: Stefan Petzner bei „Dancing Stars“, der letzte Life Ball, Kuh-Attacken auf der Alm, Brexit, Öxit, usw. Viele Themen für die „Tafelritter“, die auf ein ebenso ereignisreiches Jahr 2020 hoffen. Mit dabei sind: Florian Scheuba, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Gernot Kulis, Gebrüder Moped, Comedy Hirten, Aida Loos, Angelika Niedetzky, Guido Tartarotti und viele mehr.

„Ausgerechnet Weihnachten“ heißt es dann um 22.10 Uhr in der gleichnamigen ORF-Koproduktion aus dem Jahr 2005: Als am Heiligen Abend ein Zug zwischen Salzburg und München im Schneegestöber stecken bleibt, herrscht unter den Passagieren große Aufregung. Besonders bei Sina (Aglaia Szyszkowitz), die im Bahnabteil ausgerechnet auf jenen Menschen trifft, den sie am wenigsten vermisst hat – ihren zukünftigen Exmann Carl (Ulrich Noethen).

