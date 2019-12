Stimmungsvolle Feiertage auf „fidelio“

Musikalischer Klassikreigen im Dezember und Verlosung von Neujahrskonzert-Tickets zu den Feiertagen auf der Klassikplattform

Wien (OTS) - „fidelio“, der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, bietet rund um die Festtage Opern- und Klassikgenuss pur und zeigt u. a. die Live-Highlights „Halka“, Mozarts „Zauberflöte für die ganze Familie“, die Kerstmatinee aus dem Concertgebouw Amsterdam und das Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden. Der Video-on-Demand-Themenschwerpunkt „Ein klassischer Advent“ liefert darüber hinaus Besinnliches wie etwa alle „Christmas in Vienna“-Konzerte für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit.

Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 19. Dezember, um 19.00 Uhr die Live-Übertragung von Stanisław Moniuszkos polnischer Nationaloper „Halka“ aus dem Theater an der Wien. Die Titelpartie in dieser Opernrarität hat die US-Amerikanerin Corinne Winters übernommen, in der Rolle des Jontek gibt der polnische Startenor Piotr Beczała sein Debüt. Weiters singt u. a. der Arnold Schoenberg Chor, das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt unter der Leitung von Łukasz Borowicz. Für die Regie zeichnet Mariusz Treliński verantwortlich.

Die zweite Live-Produktion – ein kurzweiliges Vergnügen für Jung und Alt – präsentiert „fidelio“ am Freitag, dem 20. Dezember, um 17.00 Uhr aus der Anton Bruckner Privatuniversität Linz: Mozarts „Zauberflöte für die ganze Familie“ in einer Inszenierung von Peter Pawlik und mit den jungen Solistinnen und Solisten des Musiktheaterstudios der Anton Bruckner Privatuniversität.

Ein Weihnachts-Klassiker folgt dann am Mittwoch, dem 25. Dezember, um 14.15 Uhr, wenn „fidelio“ die Kerstmatinee live aus dem Concertgebouw Amsterdam überträgt. Die Weihnachtsmatinee des Royal Concertgebouw Orchestra bildet eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Amsterdam. In dieser außerordentlich beliebten Konzertreihe dirigiert in diesem Jahr Franz Welser-Möst Beethovens bewegende Symphonie Nr. 9.

Den Jahresausklang am 31. Dezember feiert „fidelio“ mit dem Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Christian Thielemann live aus der Semperoper um 17.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Highlights aus Franz Lehárs Operettenklassiker „Das Land des Lächelns“, das mit seiner Mischung aus wienerischem Charme und Chinoiserie ein Garant für einen beschwingten Abend ist. Als Solisten wirken u. a. Jane Archibald in der Partie der Lisa, Pavol Breslik als Prinz Sou-Chong, Erin Morley als Mi und Sebastian Kohlhepp als Graf Gustav von Pottenstein.

Video-on-Demand-Themenschwerpunkt „Ein klassischer Advent“

Besinnliches erwartet Abonnenten auch in der „fidelio“-Klassithek mit der Video-on-Demand Themenreihe „Ein klassischer Advent“. Passend zur Weihnachtszeit finden sich darin u. a. alle seit 2004 aufgeführten „Christmas in Vienna“-Konzerte aus dem Wiener Konzerthaus, Bachs Weihnachtsoratorium mit Dirigent Nikolaus Harnoncourt aus der Stiftskirche Waldhausen aus dem Jahr 1982 und dem Konzert „Winterklang Werfenweng“ aus der Pfarrkirche Werfen mit Rubén Dubrovsky aus dem Jahr 2018. Als besonderes Highlight erwartet Klassikliebhaber zudem die festlichen Adventkonzerte aus der Frauenkirche Dresden, darunter auch der diesjährige Konzertabend mit Dirigentin Alondra de la Parra und den Solisten Regula Mühlemann, Julian Prégardien und Julia Muzychenko.

„fidelio“-Jahresabo sichern und Karten für das Neujahrskonzert gewinnen

Für alle Musik-, Opern und Ballettfans, denen noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, hat „fidelio“ das ideale Präsent parat: Das Jahresabo gibt es ab sofort bis einschließlich 26. Dezember um nur 99 Euro statt 149 Euro. Unter allen abgeschlossenen Aktionsabos werden zwei Karten in der besten Kategorie für das erstmals von Andris Nelsons dirigierte „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am 1. Jänner 2020 mit anschließendem Mittagessen im Hotel Sacher verlost. Nähere Infos unter www.myfidelio.at/weihnachtsaktion

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

