Margaretner Bezirksbudget 2020 einstimmig beschlossen

Wien (OTS/SPW-K) - Das Margaretner Budget für 2020 von rund 6,8 Mio. Euro wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Margareten am 17. Dezember 2019 einstimmig beschlossen. (Zum ersten Mal seit 2009 mit den Stimmen der FPÖ und das erste Mal in diesem Jahrtausend mit der Zustimmung aller Fraktionen.)



"Margareten steht für Innovation und Beteiligung. Auf diese Themen werde ich auch im kommenden Jahr den Fokus meiner Arbeit setzen. Die Zustimmung der Bezirksvertretung und aller Fraktionen zum Budget für das neue Jahr ist ein Bekenntnis zur positiven Entwicklung des Bezirks. Auch 2020 werde ich mit zukunftsweisenden Projekten und der innovativen Gestaltung des öffentlichen Raums, bei dem es die Margaretnerinnen und Margaretner sind, die mitentscheiden und mitgestalten, dafür Sorge tragen, dass unser Bezirk weiter so gut wächst. BürgerInnenbeteiligung, Fairness und soziale Gerechtigkeit sind die Grundbausteine für alle Vorhaben im Bezirk", sagt Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery.



Die Schwerpunkte für das kommende Jahr liegen in der Erhaltung und Sanierung der Schulen und Kindergärten, der intensiven Förderung von Kunst- und Kulturprojekten, Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten – einschließlich Maßnahmen zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts mit Hilfe unterschiedlicher Beteiligungsmaßnahmen für die Margaretnerinnen und Margaretner.



Zwtl.: Mitbestimmen und Mitgestalten – in Margareten sind die BürgerInnen am Wort =



„In Margareten sind Partizipation und BürgerInnenbeteiligung nicht nur Schlagworte, sondern gelebte Praxis. Die MargaretnerInnen nehmen ihre Verantwortung wahr und gestalten aktiv ihr Grätzl, ihren Bezirk mit. So werden die Akzeptanz für Entscheidungsprozesse und Maßnahmen sowie die Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld erhöht. Die Teilhabe an Entscheidungsprozessen fördert außerdem Kooperationsfähigkeiten und Problemlösungskompetenzen“, so Schaefer-Wiery.



Zwtl.: Partizipatives Budget – Runde vier! =



Die Bezirksvertretung Margareten geht mit dem „Partizipativen BürgerInnenbudget“ einen richtungsweisenden Weg. Ab Februar 2020 steht wieder eine Online-Diskussionsplattform zur Einbringung von Neugestaltungs-Ideen für BürgerInnen offen. (www.margareten.wien.at); Ideen können auch per Post oder E-Mail eingebracht werden. Durch dieses Vorschlagswesen nehmen BürgerInnen Einfluss auf die Verwendung von Mitteln des Bezirks.



Zwtl.: Agenda 21 =

BürgerInnenbeteiligung auf unterschiedlichen Ebenen findet 2020 in Margareten auch mit Unterstützung der Agenda 21 statt. Durch die Projekte der Lokalen Agenda 21 werden BürgerInnen aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden und so Maßnahmen und Initiativen erfolgreich langfristig umgesetzt. Gemeinsam mit den Margaretnerinnen und Margaretnern wird in unterschiedlichen Beteiligungsformaten eine nachhaltige Stadtentwicklung vorangetrieben. Hierfür stehen Margareten für das kommende Jahr 108.000 Euro zur Verfügung.



Zwtl.: Förderung von Kulturprojekten, außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Musikschule und Pensionistenklubs =



In Margareten wird auch weiterhin an zunehmender sozialer Gerechtigkeit und sozialem Zusammenhalt gearbeitet. Ob im Rahmen von generationsübergreifenden Aktivitäten des FairPlay-Teams oder in den PensionistInnenklubs. Um auch die kulturelle Vielfalt in Margareten weiter leben zu können und innovative Projekte zu fördern, wurde das Kulturbudget von Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery seit 2013 mehr als verdreifacht. 2020 stehen somit für die Förderung von kulturellen Projekten und die Unterstützung der Arbeit um sozialen Zusammenhalt rund 880 000 Euro zur Verfügung.



Zwtl.: Siebenbrunnenplatz NEU + Reinprechtsdorfer Straße - Gestalterische Maßnahmen

Aufgrund der bereits auf Hochtouren laufenden Vorarbeiten zum U-Bahnbau musste das Dach am Siebenbrunnenplatz weichen. Dies nahm der Bezirk zum Anlass die MargaretnerInnen zu ihren Vorstellungen für die Umgestaltung des Platzes zu befragen. In zwei Werkstätten-Terminen wurden die Anregungen und Ideen gesammelt und Vorschläge und Gestaltungsmöglichkeiten im konstruktiven Dialog gemeinsam erarbeitet.

Die Umgestaltung des Platzes soll an die Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße gekoppelt werden. Die konkrete Umsetzung beider Vorhaben ist jedoch vom Planungsfortschritt der Wiener Linien zum U-Bahnbau abhängig und muss mit diesem akkordiert werden.



Zwtl.: Ausbau der Infrastruktur für Kindergärten und Schulen =

Für den Lernerfolg ist eine angenehme Atmosphäre sehr wichtig. Um den jungen MargaretnerInnen eine optimale Umgebung für den Wissenserwerb zu bieten, werden die Pflichtschulen laufend saniert und an die neuesten Standards angepasst. Für den Erhalt und den Ausbau der Schulen und Kindergärten, Generalsanierungsprojekte und Umgestaltungsmaßnahmen wurden im Bezirk rund 2,4 Mio. Euro veranschlagt.



Zwtl.: Informations- und Öffentlichkeitsarbeit =

Um dem Recht auf Information, das allen Bürgerinnen und Bürgern zusteht, gerecht zu werden, investiert Margareten heuer rund 115.000 Euro in die Öffentlichkeitsarbeit. Denn nur durch angemessene Information kann eine Identifikation und damit auch der Wunsch nach Teilhabe an der Gestaltung des eigenen Lebensumfelds gestärkt werden.



Zwtl.: Grün- und Freiflächen =

Im Rahmen des U-Bahnbaus gilt ein spezielles Augenmerk auf die Erhaltung von Grün- und Freiflächen und deren Pflege. Um auch weiterhin konsumfreie Erholungsräume zu schaffen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können, investiert Margareten rund 1,7 Mio. Euro in Parkgestaltung, Ersatzpflanzungen, Spielplatzerhaltung sowie die Wartung von WC-Anlagen und den laufenden Betrieb des Kinderfreibads.



