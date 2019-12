Silvester 2019 in der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Feierliche Atmosphäre im Kunst Haus Wien, Silvesterfahrten auf der Donau mit dem Twin City Liner oder der DDSG Blue Danube und kulinarische Höhepunkte in der Marina Wien: Die Unternehmen der Wien Holding bieten zum Jahreswechsel wieder ein abwechslungsreiches Programm, abseits überfüllter Silvesterpfade und die Möglichkeit, auf besonders stilvolle Art und Weise in das neue Jahr zu rutschen.

Silvester-Special im Kunst Haus Wien

Am 30. und 31. Dezember lädt das Museum zum Besuch der Fotoausstellung „Street. Life. Photography“ und im Anschluss wird man im Museumscafé mit einem Glas Prosecco verwöhnt. Was Menschen in Megacities wie New York, London oder Tokyo seit sieben Jahrzehnten auf die Straße treibt, zeigen fotografische Arbeiten der Street Photography – von Ikonen der Street bis zu den zeitgenössischen Positionen. Beim Kauf eines Einzel- oder eines Kombitickets für die Ausstellung erhalten BesucherInnen einen Gutschein, der an der Bar gegen ein kostenloses Glas Prosecco eingetauscht werden kann. Solange der Vorrat reicht!

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

Silvester in Bratislava mit dem Twin City Liner erleben

Ein besonders außergewöhnliches Silvesterprogramm bietet der Twin City Liner, der am 31. Dezember zum Silvesterpfad nach Bratislava fährt. Vom Schwedenplatz gleitet der neue Schnellkatamaran auf den Donauwellen direkt in die Altstadt von Bratislava, die sich während des Jahreswechsels in eine einzigartige Partymeile verwandelt: Festveranstaltungen, Live-Musik, urige Punschhütten und als Höhepunkt ein spektakuläres Feuerwerk, das die ganze Stadt an der Donau erhellt. Bei der Hinreise erwartet die Passagiere ein köstliches Silvestermenü – von Beef Tartare über Entenbrust bis zu süßer Verführung, inklusive Frizzante Rosé zum Anstoßen.

Abfahrt Wien: Dienstag, 31. Dezember 2019, 19:00 Uhr, Rückfahrt Bratislava: Mittwoch, 1. Jänner 2020, 01:30 Uhr, Gesamt-Arrangement um EUR 99,00. Buchungen telefonisch unter 01/904 88 80, per E-Mail an booking@twincityliner.com.

Exklusive Silvester Gala mit den Schiffen der DDSG Blue Danube

Feuerwerk überall, die Klänge der Pummerin und der Donauwalzer – das darf zu Silvester in Wien nicht fehlen. An Bord der festlich dekorierten Silvesterschiffe der DDSG Blue Danube – dazu gehören die MS Admiral Tegetthoff, die MS Vindobona und die MS Wien – gibt es stimmungsvolle Livemusik, einen wunderschönen Ausblick auf die Feuerwerke von den Freidecks und eine Live-Übertragung der Glockenschläge der Pummerin. Die Schiffe legen bei Wien/Reichsbrücke ab und befahren die Wiener Donau in Richtung Schleuse Greifenstein. Unterhalb der Schleuse wird gewendet und die Schiffe nehmen wieder Kurs auf das beleuchtete Wien. Die Schiffscrew verwöhnt die Passagiere mit Sektempfang, einem Gala-Buffet, bestem Entertainment und einer Tombola. Alternativ bietet die DDSG eine Silvester City Cruise an, auf der die Gäste ein exklusives Dinner im Stadtzentrum und eine Rundfahrt am Donaukanal genießen können.

Silvester Gala: Dienstag, 31. Dezember 2019 von 20:00 bis ca. 0:30 Uhr, EUR 179,00 pro Person (EUR 89,50 für Kinder). Buchung telefonisch unter 01/588 80, per E-Mail an info@ddsg-blue-danube.at oder https://ddsg-shop.at/.

Silvester City Cruise: Dienstag, 31. Dezember 2019 von 20:00 bis ca. 23:00 Uhr, EUR 119,00 pro Person (EUR 89,50 für Kinder). Buchung telefonisch unter 01/588 80, per E-Mail an info@ddsg-blue-danube.at oder https://ddsg-shop.at/.

Neujahrsbrunch in der Marina Wien

Wer den Neujahrstag in einmaligem Winter-Ambiente feiern möchte, ist im Marina Restaurant richtig. Die bezaubernde Location direkt an der Donau, zwischen Wiens moderner Skyline und dem traditionsreichen Prater schafft eine bezaubernd winterliche Atmosphäre, die man durch die Glasfassade genießen kann. Beim Brunch heimische und mediterrane Köstlichkeiten sowie süße Versuchungen auf der Karte. Zusätzlich wird die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts zugeschalten und die Gäste starten so beschwingt ins neue Jahr.

Mittwoch, 01. Jänner 2020, 11:00 bis 16:00 Uhr, EUR 55,00 pro Person (EUR 36,00 für Kinder ab 7 Jahren). Marina Restaurant, Handelskai 343, 1020 Wien. Buchung telefonisch unter 0660/507 48 42, per E-Mail an office@marina-restaurant.at oder über das Online-Formular auf www.marina-restaurant.at.

