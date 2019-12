Sidl: Bienenschutz ist effektiver Klimaschutz!

EU-Parlament fordert weniger Pestizide in der Landwirtschaft

Wien (OTS/SK) - Das Europaparlament macht sich heute für den Schutz der Bienen stark. In einer Resolution fordern die Abgeordneten von der EU-Kommission verbindliche Maßnahmen, um den dramatischen Rückgang der Bestäuber in der EU zu stoppen. ****

"Wir brauchen die höchsten Schutzstandards in der EU, um das Bienensterben zu stoppen. Seit Jahren gehen die Populationen von Honigbienen, Marienkäfern und anderen Bestäubern zurück. Wirksame Maßnahmen wurden von der Agrar-Chemie-Lobby immer wieder torpediert. Es muss uns in der EU gelingen, ein Umdenken beim Einsatz von Pestiziden einzuleiten. Denn diese haben direkte Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Qualität unserer landwirtschaftlichen Produkte. 84 Prozent der Pflanzenarten und ein Großteil der Lebensmittelerzeugung hängen von der Bestäubung durch Bienen ab", betont SPÖ-Europaabgeordneter Günther Sidl und ergänzt: "Hier ist auch die Landwirtschaft gefordert, denn der Umgang mit Pflanzengiften ist für die Natur und uns Menschen gefährlich. Eine nachhaltige Landwirtschaft, die in Einklang mit der Umwelt steht, geht Hand in Hand mit einem bienenfreundlichen Europa und ist gut fürs Klima." (Schluss) ls/mp

