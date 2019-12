Bettina Vollath gratuliert Ilham Tohti zum Sacharow-Preis

Unterdrückung der Uiguren ist größte Menschenrechtsverletzung unserer Zeit

Wien (OTS/SK) - Heute wird der Sacharow-Preis 2019 an den uigurischen Wissenschafter Ilham Tohti verliehen. Seine Tochter Jewher Ilham nimmt die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im EU-Parlament in Straßburg stellvertretend für ihren Vater entgegen. Bettina Vollath, SPÖ-EU-Abgeordnete und Mitglied im Menschrechts-Ausschuss des EU-Parlaments, gratuliert: "Ilhatm Tohti hat durch sein wissenschaftliches und journalistisches Wirken darum gekämpft, Vorurteile zwischen Han-Chinesen und Uiguren abzubauen und versucht, sich damit den immer stärkeren ethnischen Spannungen entgegenzustellen. Die lebenslange Haftstrafe ist vor dem Hintergrund seines ständig auf Dialog und Versöhnung gerichteten Engagements extrem. Es ist ein klares Signal der chinesischen Führung: Sie strebt keinen Kompromiss, keinen Ausgleich und keine Aussöhnung an. Angesichts dieser staatlichen Repression erhält Tohtis unermüdlicher Einsatz für die Rechte der Unterdrückten besonderes Gewicht." ****

Durch die Enthüllungen eines investigativen JournalistInnen-Netzwerks, die sog. "China Cables", ist das Schicksal der muslimischen Uiguren in China in den letzten Wochen noch einmal ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Das EU-Parlament wird dazu am Donnerstag eine Resolution verabschieden, erklärt Bettina Vollath:

"In der Region Xinjiang sind laut Berichten von NGOs eine Million Menschen in Umerziehungslagern interniert, der Rest der Bevölkerung wird mittels modernster Technik auf Schritt und Tritt überwacht. Die dystopische Zukunftsvision ist im Westen Chinas bereits heute grimmige Realität. Es handelt sich um eines der größten systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unserer Zeit. Die Verleihung des Sacharow-Preises für geistige Freiheit, des Menschenrechtspreises der EU, ist also das richtige Signal zur richtigen Zeit. Die verzweifelte Lage der Uiguren in China braucht unsere volle Aufmerksamkeit." (Schluss) ls/mp

