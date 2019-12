Auftakt WIENBEETHOVEN2020

Bürgermeister Ludwig eröffnet Gedenkjahr

Wien (OTS) - In Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, der Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, des Finanzstadtrats Peter Hanke und der WIENBEETHOVEN2020 Koordinatorin Susanne Schicker wurde Montagabend das Jubiläumsjahr WIENBEETHOVEN2020 feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Beethoven gehört allen“ fanden sich weitere 900 Gratulanten im Festsaal des Rathauses ein.

Das 29er Blech, ein Blechbläserensemble, das ausschließlich aus Bediensteten der Stadt Wien besteht, sorgte unter anderem mit der Ode an die Freude für einen gelungenen Empfang der Gäste. Auf dem Programm standen weiters das Webern Symphonie Orchester der mdw (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) mit der Zweiten Symphonie in D-Dur. Die MUK verneigte sich durch das facettenreiche zeitgenössische Prisma des Jazz vor dem Werk Beethovens. Mit dabei war auch der Studiengang Musikalisches Unterhaltungstheater der MUK, der sich auf humorvolle Art mit dem Genie Beethoven auseinandersetzt: Mit einem Augenzwinkern und Songs wie Beethoven-Day aus dem Broadway-Musical „You’re a Good Man, Charlie Brown“ oder This Night von Billy Joel, der nicht nur eine Hommage an den Sound der 50er und 60er Jahre ist, sondern sich eines Beethoven-Zitats bedient, gratulieren die jungen SängerInnen zum 250. Geburtstag. Außerdem zu Gast war Beethoven selbst – und zwar in Gestalt einer Vienna Street Puppet des theaterfink, die speziell für das Beethovenjahr ins Leben gerufen wurde und über den Eröffnungsabend hinweg immer wieder ins Wien des Vormärz entführte. Der 1. Wiener Gemeindebauchor rundete das Programm mit Liedern, die sich mit zentralen Themen aus dem Schaffen Beethovens befassen, ab.

Sämtliche Aktivitäten des Wiener Beethovenjahres werden unter der Dachmarke WIENBEETHOVEN2020 kommuniziert und gebündelt. Eine Veranstaltungsübersicht finden Sie unter www.wienbeethoven2020.at oder im aktuell erschienenen Programmheft WIENBEETHOVEN2020, das Sie kostenlos unter info@wienbeethoven2020.at bestellen können.

WIENBEETHOVEN2020

2020 feiert die Stadt Wien den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens, eines Wahlwieners, der wie kein anderer Musiker Wien, die europäische Idee des Idealismus und damit geistesgeschichtlich Europa geprägt hat und bis heute prägt. Wien als Welthauptstadt der Musik ist ohne Beethoven schwer vorstellbar.





