ÖHV Steiermark: Schnelle Regierungsbildung sichert Handlungsfähigkeit

ÖHV-Landesvorsitzender Gernot Deutsch begrüßt die rasche Bildung der neuen Landesregierung in der Steiermark.

Wien (OTS) - „Wir sind froh, dass Landeshauptmann Schützenhöfer für die Steiermark sehr rasch für klare Verhältnisse gesorgt hat und wir damit schnell wieder eine handlungsfähige Landesregierung haben“, freut sich ÖHV-Landesvorsitzender Gernot Deutsch und ist zuversichtlich, dass mit Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl der bewährte konstruktive Kurs im Interesse des steirischen Tourismus fortgeführt werden kann.

Herausforderungen entschlossen angehen

Als zentral sieht Deutsch die Neuorganisation des steirischen Tourismus: „Wir sind hier noch zu kleinteilig und parallel unterwegs. Hier braucht es frischen Wind!“ Hinsichtlich des Fachkräftemangels wünscht sich der ÖHV-Landesvorsitzende ein modernes politisches Rahmenwerk, mit dem die anhaltenden Herausforderungen am Arbeitsmarkt bewältigt werden können. Kritisch sieht er zudem die unregulierte Kurzzeitvermietung durch Airbnb & Co. Das Steiermärkische Nächtigungs- und Ferienwohnungsabgabegesetz sei zwar sehr ambitioniert, aber an einer Registrierungspflicht auf Bundesebene führt für Deutsch nichts vorbei.

