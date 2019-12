Kindergärten – Petra Wimmer fordert mehr Tempo beim Ausbau

Kinderbetreuung ist ein Schlüssel zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer sieht in den heute veröffentlichten Daten zum Thema Kinderbetreuung einen weiteren Beleg dafür, dass ausreichend Kinderbetreuungsplätze ein Schlüssel zur gerechten Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und damit zu Lohngerechtigkeit sind. „Wir müssen dranbleiben am Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. In den letzten Jahren ist einiges weitergegangen, aber wir sind von einer zufriedenstellenden Situation – speziell auch was Öffnungszeiten betrifft – noch weit entfernt, vor allem am Land“, so Wimmer. ****

Wimmer bekräftigte die SPÖ-Forderung nach einem kostenfreien Kindergartenplatz ab dem 1. Lebensjahr. „Vor allem in ländlichen Regionen brauchen wir Einrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten, die einen Ganztagsjob ermöglichen“, so Wimmer. (Schluss) lp/ah/mp

