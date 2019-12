Leichtfried/Schumann zur Sozialhilfe: „Was bleibt von der Ibiza-Koalition noch über?“

Stv. SPÖ-Klubvorsitzender zufrieden über Stopp der Beschlüsse der Ibiza-Koalition

Wien (OTS/SK) - Als „einen Erfolg für die Menschlichkeit und eine Absage an die menschenfeindlichen Gesetze der Ibiza-Koalition“ bezeichnen der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried und die Vorsitzende der SPÖ-Bundesratsfraktion Korinna Schumann den Entscheid des Verfassungsgerichtshofes, wonach zahlreiche Bestimmungen des Sozialhilfe-Grundsatzgesetz - wie das Höchstsatzsystem für Kinder und der Arbeitsqualifizierungsbonus -aufgehoben werden. ****

Angesichts der steigenden Kinderarmut war dieses „Sozialhilfegesetz“ ein Gesetz, dass armutsgefährdete Kinder und Jugendliche noch mehr ins Abseits gedrängt hat. Insgesamt leben bereits 372.000 Kinder und Jugendliche in armutsgefährdeten Haushalten in Österreich.

„Wir haben aus gutem Grund eine Beschwerde beim VfGH gegen das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz und das Sozialhilfe-Statistikgesetz eingebracht, weil wir wussten: hier wird Armut, insbesondere bei Kindern, geschaffen und verfestigt. Außerdem sollten sensible Daten, die nicht für den Vollzug notwendig sind, gespeichert und zwischen den Behörden ausgetauscht werden. Aus diesen Gründen begrüßen wir die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ausdrücklich und freuen uns, dass dieser unsere Einschätzung bestätigt!“, so Schumann.

Leichtfried betont, dass die SPÖ immer die Richtsätze bei Mehrkindfamilien und die Verknüpfung der Sozialhilfe an Sprachkenntnisse für „unvernünftig und ungerecht“ gehalten hat. „Viel bleibt offenbar nicht mehr über von der Ibiza-Koalition“, so Leichtfried. Insgesamt muss man feststellen, dass die Gesetze der Ibiza-Koalition nicht nur menschlich ein „Pfusch waren, sondern auch technisch“, so Leichtfried und Schumann. Als Beispiele dafür nennt Schumann das Überwachungspaket, die Sozialversicherungsstruktur und jetzt auch noch die Sozialhilfe. (Schluss) ls/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at