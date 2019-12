MDT präsentiert fünf neue TMR-Sensoren in TMR-Schaltersortiment mit extrem niedriger Leistungsaufnahme

San Jose, Kalifornien, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren mit spezieller Tunnelmagnetowiderstandstechnologie (TMR), hat fünf neue allpolige TMR-Schalter vorgestellt: TMR1302B/TMR1303B/TMR1341XD/TMR1366 und TMR1383. Diese erweitern das Produktsortiment von MDT an TMR-Schaltern mit extrem niedriger Leistungsaufnahme. Sie eignen sich für die verschiedensten Anwendungen, bei denen es auf niedrigen Stromverbrauch und weitere Anforderungen in Bezug auf Funktionalität, Leistung, Größe und Kosten ankommt. Dazu zählen beispielsweise Durchflussmesser, Sensoren für Pneumatikzylinder, Näherungsschalter, Motorsteuerungen und elektronische Preisauszeichnung (ESL).

MDT ist bestrebt, die Wettbewerbsfähigkeit seiner TMR-Sensorproduktfamilie in Kernbereichen durch Funktionsvielfalt, geringen Stromverbrauch, kleine Baugröße und optimierte Kostenstrukturen kontinuierlich zu verbessern

"MDTs führende TMR-Schaltsensoren bieten maßgebliche Vorteile der TMR-Technologie mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Empfindlichkeit und schneller Betriebsgeschwindigkeit. Dazu gehören die Produktreihe 1.5microAmpere für Dauerbetrieb und die Serie 200nanoAmpere mit 50 Hz Power Cycling. Außerdem bieten wir funktionsreiche Konfigurationsoptionen wie einpolige/zweipolige/allpolige Funktionalität, CMOS oder Open-Drain-Ausgang, Betrieb mit Niederspannung (1,8-5,5 V) oder Hochspannung (3-40 V) sowie unterschiedliche Schaltempfindlichkeiten", sagte Dr. Song Xue, President und CEO von MultiDimension Technology. "Die fünf neuen TMR-Schaltsensoren basieren auf bestehenden Produkten, die mit Kundenfeedback aus dem Feld verbessert wurden. Uns ist es wichtig, auch weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und auf ihr Feedback zu hören. Das ist die treibende Kraft hinter der Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit in Kernbereichen durch neue Funktionsmerkmale, niedrigeren Energieverbrauch, kleinere Baugröße und geringere Kosten."

Die Eckdaten der neuen TMR-Schaltsensoren im Überblick:

Artikelnummer Hauptmerkmale Spannungsversorgung Stromversorgung Schaltempfindlichkeit Gehäuse Anwendungen (Volt) (Mikroampere) (Gauß) TMR1302B / Reduzierte 1,8-5,5 1,5 17/13,5 und 35/29 SOT23/TO92 Durchflussmesser, TMR1303B Hysterese für Näherungsschalter

präzise

Positionserkennung

mit Kurzpuls

zwischen

EIN/AUS-Zustand;

Dauerbetrieb in

Ultra-Low-Power TMR1341XD Unterdrückung 1,8-5,5 40 15/10 DFN3L Sensoren für unbeabsichtigter 2x2x0.55mm Pneumatikzylinder

Doppelschaltung

bei Sensoren für

Pneumatikzylinder;

hohe

Empfindlichkeit;

ultrakompaktes

Gehäuse TMR1366 200nanoAmpere 1,8-5,5 0,2 7/5 SOT23/TO92 Durchflussmesser, Ultra-Low-Power; Sicherheitsschalter für hohe Türen und Fenster, Empfindlichkeit magnetische für Einsatz Manipulationserkennung, kleinerer Magneten ESL

oder größeren

Schaltabstand TMR1383 Low-Power <0,6 mA 3-40 600 26/19 SOT23/TO92 Steuerungen für Motoren im Dauerbetrieb und elektrische bei Hochspannung; Scheibenheber

Verpolungsschutz bei Hochspannung

Die neuen Modelle sind ab sofort in hohen Stückzahlen lieferbar. Bitte wenden Sie sich an sales @ dowaytech.com und sales @ dowayusa.com für innerchinesische bzw. internationale Bestellanfragen.



Informationen zu MDT



MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet. Die Firma hat Zweigniederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo (China) sowie in Osaka (Japan) und San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum erarbeitet und betreibt modernste Produktionsanlagen für die Massenproduktion von kostengünstigen TMR-Magnetsensoren mit überragenden Leistungseigenschaften, die die anspruchsvollsten Applikationsanforderungen erfüllen. MDT wird von einem Spezialisten-Team im Bereich der Magnetsensortechnologie und Ingenieurleistungen geleitet und hat sich der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden für deren dauerhaften Erfolg verpflichtet. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

