AVISO: Angelobung von Hermann Schützenhöfer zum Landeshauptmann durch Bundespräsident

Mittwoch, 18.12. um 11.00 Uhr:

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Mittwoch, 18. Dezember 2019, um 11.00 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei Hermann Schützenhöfer zum Landeshauptmann der Steiermark angeloben.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt in die Präsidentschaftskanzlei in der Zeit von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr möglich ist. Bitte weisen Sie am Eingang einen gültigen Presseausweis, ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion oder die Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2019 bzw. 2020 vor.

