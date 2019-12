FP-Guggenbichler: Nach Fund von Marken-Fälschungen – Sima soll Christkindlmärkte kontrollieren

Gefälschte Markenartikel im Wert von 5,2 Millionen Euro waren für Wiener Christkindlmärkte bestimmt

Wien (OTS) - Nach dem Fund von gefälschten Marken-Textilien im Wert von über 5 Millionen Euro fordert der Marktsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler, die für Märkte verantwortliche Stadträtin Ulrike Sima auf, die Märke verstärkt auf Fälscherwaren zu kontrollieren. Da die aufgeflogene Ladung offenbar für Wiener Christkindlmärkte bestimmt war, gelte es jetzt keine Zeit zu verlieren, Fälschungen zu entlarven. Aber auch Jahres- und Flohmärkte müssten ab sofort verstärkt beobachtet werden. „Die FPÖ hat schon oft kritisiert, dass vor allem die Christkindlmärkte, aber auch ganzjährig geöffnete Märkte immer mehr `Fetzenstandln´ beherbergen würden. Jetzt besteht der Verdacht, dass die dort angebotenen Waren aus türkischen Fälscherwerkstätten kommen könnten“, erklärt Guggenbichler.

Sima soll nun vor allem den größten Christkindlmarktbetreiber Wiens, den sozialistischen Funktionär Keskin, in die Pflicht nehmen. „Der jedes Jahr wegen seiner unnachvollziehbaren Vergabepraxis in die Schlagzeilen gekommene Keskin soll dafür Sorge tragen, dass auf seinen Märkten keine Fälschungen verkauft werden. Ich bin gespannt, ob die rote Sima dem roten Keskin da auf die Finger schauen will oder ob auch in dieser Frage – wie bei der Vergabepraxis – einfach alles egal ist“, so Guggenbichler abschließend.

