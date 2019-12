Winterurlaub - Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür

Ist ihr Auto winterfit?

Wien, (OTS) - Weihnachten nähert sich mit Riesenschritten und so auch die Weihnachtsferien. Fahren Sie mit dem Auto in die Winterferien, muss überprüft werden, ob die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges gegeben ist. Bei einem umfassenden Fahrzeugcheck in der Kfz-Werkstatt werden die Beleuchtungsanlage, Batterie, Reifen, Bremsen, Frostschutzgehalt des Kühlwassers und der Scheibenwaschanlage und die Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeuges überprüft. Ist die Batterie schon älter als vier Jahre empfiehlt sich in der Kfz-Werkstätte einen Belastungstest durchzuführen. Was Sie unbedingt in den Winterurlaub auch noch mitnehmen sollten sind, Schneeketten, Gripmatten als Anfahrhilfe, Reservemotoröl, Starthilfekabel und Abschleppseil, Handbesen, Eiskratzer, Schaufel, Treibstoffkanister, Taschenlampe, Autoladekabel für das Handy, gültige Autoapotheke, Warndreieck, Pannenjacken für alle Insassen, Decken und warme Getränke aus der Thermoskanne. „Und eine Reserveflasche Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage“, rät BIM Kommerzialrat Josef Harb. Wenn Sie dann noch ein gültiges Pickerl (§57 a Überprüfung) haben und einen Enteisungsspray im Handgepäck mitführen, steht einem erholsamen Winterurlaub nichts mehr im Wege.

„Vier Monate hat man in Österreich nach Fälligkeit des Pickerls Zeit, die § 57 a Überprüfung durchführen zu lassen“, informiert BIM Harb. Was in Österreich erlaubt ist und auch im Ausland akzeptiert werden müßte, funktioniert leider in unseren Nachbarländern nicht immer. „Obwohl rechtlich nicht zulässig, wurden schon Kennzeichen abgenommen und hohe Strafen verhängt“, warnt Harb. Darum sollte man unbedingt vor Reiseantritt ins Ausland (auch das Deutsche Eck ist bereits Nachbarland) auf die Gültigkeit des Pickerls achten, um sich Unannehmlichkeiten zu ersparen.

