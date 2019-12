VP-Mediensprecher Nehammer: Es braucht aktiven Schutz für Journalistinnen und Journalisten

Nehammer unterstreicht nach Bericht von "Reporter ohne Grenzen" Bedeutung von Pressefreiheit

Wien (OTS) - „Der neueste Bericht von Reporter ohne Grenzen zeigt auf, dass Journalistinnen und Journalisten auch im Jahr 2019 nicht gefahrlos ihrem Beruf nachgehen können. Die Pressefreiheit ist aber eines der höchsten Güter der Demokratie und gleichzeitiges Grundrecht der Menschheit und muss daher von uns geschützt werden“, sagt VP-Mediensprecher Karl Nehammer heute.



Die 49 Medienschaffenden, die dem Bericht zufolge 2019 ums Leben gekommen sind, seien „alarmierend“, so Nehammer weiter: „Es darf nicht sein, dass aufgrund einer journalistischen Tätigkeit Menschenleben in Gefahr sind. Die globale Politik ist gefordert gegenzulenken“. Besonders der Mord an der maltesischen Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia 2017 habe aber gezeigt, dass auch Europa vor derartigen Anschlägen nicht gefeilt sei. „Der Rücktritt des Ministerpräsidenten Muscat ist in dem Zusammenhang längst überfällig. Als Volkspartei wollen wir weiterhin auf allen Ebenen für die Pressefreiheit kämpfen“, so Nehammer abschließend.



