GOURMET Business Gästebefragung 2019

Der Trend zu ausgewogener Ernährung am Arbeitsplatz ist ungebrochen

Wien (OTS) - Die Gäste in über 2.500 Unternehmen haben klare Vorstellungen, wie ihr tägliches Mittagessen aussehen soll – geschmackvoll, abwechslungsreich und vor allem ausgewogen soll es sein. Das ergab die aktuelle GOURMET Business-Befragung, bei der sich über 2.200 Gäste beteiligten und somit auch über das künftige Angebot mitbestimmen. „Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich, wie wichtig MitarbeiterInnen das Thema gesunde Verpflegung am Arbeitsplatz ist und zunehmend an Bedeutung gewinnt“, zeigt sich Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin von GOURMET Business Catering Menü-Service, über die hohe Teilnahme an der Online-Befragung erfreut. „Das Essen am Arbeitsplatz ist ein wichtiges Instrument, um die Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit im Joballtag zu erhöhen. Und es freut uns, dass unser Speisenangebot und Service bei den Gästen so gut ankommt.“

Geschmackvoll, ausgewogen und am liebsten aus österreichischen Zutaten



Geschmack, Abwechslung und Vielfalt auf der Speisenkarte haben bei 96 % der Befragten oberste Priorität. Rund 90 % achten besonders darauf, gesund und ausgewogen zu essen. Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und die österreichische Herkunft der Zutaten sind ebenso relevant und werden von knapp 80 % der Befragten als sehr wichtig oder wichtig eingestuft.

Indisch, vegetarisch und vegan im Trend

Dem vielseitigen Speisenangebot wird viel Platz eingeräumt: Ein Team aus ErnährungsexpertInnen und erfahrenen Köchinnen/Köchen arbeitet laufend an der Entwicklung von neuen Speisen, die dem aktuellsten Ernährungswissen und den neuesten Trends entsprechen. 2020 stehen erstmals indische Gerichte sowie eine noch größere Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen auf dem Plan.

Hohe Zufriedenheit der Gäste und Weiterempfehlung

„2 von 3 unserer Gäste würden unser Angebot in ihrem Unternehmen an neue Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen“, freut sich Claudia Horacek und sieht damit das Konzept von GOURMET Business Catering Menü-Service für eine ausgewogene Ernährung am Arbeitsplatz bestätigt.

Essen am Arbeitsplatz – wichtiges Angebot für MitarbeiterInnen

Die Betriebsverpflegung wird immer mehr als wichtiger Teil der Unternehmenskultur gesehen und steigert die Attraktivität als Arbeitgeber. Mehr als Dreiviertel der GOURMET Business-Kunden essen regelmäßig mehrmals in der Woche zu Mittag in der Kantine. Fast 40 % nützen die Betriebsverpflegung von GOURMET täglich, 80 % zumindest zwei bis drei Mal pro Woche.

GOURMET Business

GOURMET Business, eine Marke von GOURMET, ist der Spezialist für Essen am Arbeitsplatz. Über 2.500 Unternehmen in Österreich und Deutschland vertrauen bereits auf GOURMET Business. Ob À la Carte oder Betriebsgastronomie – GOURMET Business bietet für jedes Unternehmen die passende, individuelle Mitarbeiterverpflegung. Nähere Informationen unter www.gourmet-business.at

