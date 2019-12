„WELTjournal“: „Niederlande – Aktiv im Alter“ mit „Caring Communities“ – am 18. Dezember ab 22.30 Uhr in ORF 2

Danach im „WELTjournal +“: Sky Bergmanns preisgekrönte Doku „Langes Leben – Die Weisheit des Alters“

Wien (OTS) - Noch nie gab es so viele Hundertjährige wie heute. Laut UNO sind es weltweit 533.000 Menschen, mehr als dreimal so viel wie vor 20 Jahren, und ihre Zahl wächst rapide. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 18. Dezember 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Niederlande – Aktiv im Alter“, für die sich Ines Pedoth in den Niederlanden angesehen hat, wie man dort mit sogenannten „Caring Communities“ alten Menschen ein aktives Leben ermöglicht.

Was braucht es eigentlich, um im hohen Alter zufrieden auf sein Leben zurückblicken zu können? In der preisgekrönten Dokumentation „Langes Leben – Die Weisheit des Alters“ (23.05 Uhr) der amerikanischen Filmemacherin Sky Bergmann verraten im „WELTjournal +“ Menschen älteren Semesters ihre zum Teil verblüffenden Geheimnisse für ein glückliches Leben.

WELTjournal: „Niederlande – Aktiv im Alter“

Generell steigt in den westlichen Industrienationen der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung, besonders jetzt, wo die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit, ins Rentenalter kommen. Versorgung, Betreuung und Pflege zählen mittlerweile zu den großen Herausforderungen für Gesellschaft und Politik.

„WELTjournal“-Reporterin Ines Pedoth hat sich in den Niederlanden angesehen, wie man dort mit sogenannten „Caring Communities“ alten Menschen ein aktives Leben ermöglicht. In Caring Communities vernetzen niederländische Gemeinden den kommunalen Pflegedienst mit einer Vielzahl von lokalen Bürgerinitiativen und Nachbarschafts-Kooperativen, die den Bereich Gesundheit und Pflege selbst in die Hand nehmen und auch betreutes Wohnen von Seniorinnen und Senioren einbinden. Familien und pflegende Angehörige werden so entlastet, pflegebedürftige Menschen aus der Isolation einer 24-Stunden-Betreuung bzw. aus Heimen geholt. Ein Fokus der Pflegepolitik in den Niederlanden liegt auf der Forschung und der Suche nach effektiven Maßnahmen, die Gesundheit und die Autonomie von Menschen bis ins hohe Alter gewährleisten.

WELTjournal +: „Langes Leben – Die Weisheit des Alters“

In der preisgekrönten Dokumentation kommen 40 Menschen zu Wort, die aus eigener Erfahrung berichten, wie ein gutes und langes Leben gelingen kann. Die porträtierten Protagonistinnen und Protagonisten sind zwischen 75 und 100 Jahre alt und bringen zusammengerechnet mehr als 3.000 Jahre Lebenserfahrung mit. Dokumentarfilmerin Sky Bergman begann mit Interviews ihrer eigenen Großmutter, die mit 99 Jahren noch regelmäßig ins Fitness-Studio ging und mit 100 noch für die Großfamilie kochte. Im Lauf der Dreharbeiten kamen immer mehr inspirierende Geschichten von älteren Menschen hinzu. Wie gingen die Porträtierten mit Schicksalsschlägen um und wie haben sie gelernt, glücklich und erfüllt zu leben? Die Erinnerungen und Anekdoten regen zum Lachen an und manchmal zum Weinen. Die Weisheiten der Älteren sind wertvolles Zeugnis für alle nachkommenden Generationen.

