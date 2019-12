Taxi 40100 übernimmt Therapiekosten für acht beeinträchtigte Kinder

Die Taxivermittlungszentrale beschenkt den „Schottenhof“ in Wien

Wien (OTS) - Jedes Jahr unterstützt Taxi 40100 in der Vorweihnachtszeit eine oder mehrere soziale Institutionen. Heuer hat sich die Vermittlungszentrale dazu entschieden, für den „Schottenhof“ die „Weihnachtsengerl“ zu spielen. „Der Schottenhof leistet eine wertvolle und wichtige Arbeit, die wir gerne mit einer Spende in der Höhe von 2.000 Euro unterstützen“, so Andreas Hödl, Geschäftsführer von Taxi 40100.

Wobei die finanzielle Unterstützung über die Weihnachtszeit hinausgeht: Taxi 40100 übernimmt mit der Spende für eine Gruppe - das sind fünf bis acht Kinder mit teilweise schwersten Mehrfachbeeinträchtigungen - die Therapiekosten für ein komplettes Jahr.

Der Schottenhof, ein Zentrum für tiergestützte Pädagogik, und der angeschlossene Verein SU-Integratives Voltigieren und Reiten Schottenhof bieten ein breites Angebot an tiergestützter Pädagogik und Therapie. Insgesamt werden über 400 Kinder und Jugendliche, rund die Hälfte davon aus schwierigen Bedingungen, in Kurz- und Langzeit-Projekten betreut.

„Sie helfen uns mit ihrer Spende, den Kindern eine unbeschwerte Zeit am Schottenhof zu schenken!“, zeigt sich Michaela Jeitler vom Schottenhof-Team begeistert. Und: „Nur Dank außergewöhnlichem Engagement aller Therapeutinnen, vielen ehrenamtlichen HelferInnen und Spendenaktionen haben wir es bisher geschafft, das Projekt auch für Kinder aus sozial schwachen Familien am Laufen zu halten.“

Taxi 40100 hat heuer für die gute Sache tief in die Tasche gegriffen: Neben dem Schottenhof hat die Vermittlungszentrale auch - gemeinsam mit dem Lions Club Wien Belvedere - einen Charity-Punsch zugunsten der „Herzkinder Österreich“ organisiert. Für die „Herzkinder Österreich“ kamen Spenden in der Höhe von 6.255 Euro zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

Taxi 40100

Mag. Eveline Hruza

Pressesprecherin

Pfarrgasse 54, 1230 Wien

e.hruza @ taxi40100.at