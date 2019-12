LH Mikl-Leitner / LR Schleritzko: Über 50 Millionen Euro an Unterstützungen für NÖ Gemeinden

„Gemeinden sind die Lebensadern unseres Landes“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Eine starke, tragfähige Partnerschaft zwischen dem Land und unseren Gemeinden ist mir ein großes Anliegen, denn die Gemeinden sind die Lebensadern unseres Landes. Mit den heutigen Beschlüssen setzen wir unseren gemeinsamen Weg weiter fort, und wir zeigen damit auch: Die Gemeinden können sich auf das Land verlassen, so wie sich das Land auf die Gemeinden verlassen kann“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den heutigen Beschlüssen der Niederösterreichischen Landesregierung.

In der soeben zu Ende gegangenen Sitzung wurden u. a. Unterstützungen für Gemeinden in der Gesamthöhe von rund 49 Millionen Euro beschlossen. Die Gelder stammen aus Mitteln der Bedarfszuweisungen, der Raumordnung, der Förderung von Turnsälen und der Förderung der Stadterneuerung. Die Bandbreite der unterstützten Projekte reicht von Straßenbauprojekten über Feuerwehrhäuser bis hin zu Amtsgebäuden und Veranstaltungszentren.

Neben diesen Fördermitteln wurden in der Sitzung der Landesregierung auch Landes-Finanzsonderaktionen zur Unterstützung von durch die Gemeinden aufgenommenen Darlehen in Höhe von rund 19,2 Millionen Euro genehmigt. Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko: „Mit der Landes-Finanzsonderaktion unterstützen wir die Gemeinden im Land bei der Umsetzung wichtiger Projekte. Konkret wird 57 Gemeinden ein Zinsenzuschuss von über 1,4 Millionen Euro gewährt. Dadurch wird ein Investitionsvolumen von fast 37 Millionen Euro ausgelöst. Diese Investitionen sind gerade in Zeiten, in denen die Unsicherheit in der Wirtschaft größer wird, ein wichtiges Zeichen.“

„Durch die heute beschlossenen Zuschüsse und den Zinsendienst für die Darlehen wird ein Investitionsvolumen von rund 118 Millionen Euro ausgelöst. Damit schaffen und sichern wir rund 1.770 Arbeitsplätze“, betont Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau: „Unsere Gemeinden stehen für hohe Lebens- und Wohnqualität, sie sind aber auch wichtige Impulsgeber für Wirtschaft und Arbeitsmarkt.“

